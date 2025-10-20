Lrytas Premium prenumerata tik
Vokietijos power metalo grandai „Primal Fear“ pirmą kartą koncertuos Lietuvoje

2025 m. spalio 20 d. 12:44
2026 m. kovo 29 d. Vilniuje, menų fabrike „Loftas“, koncertą surengs Vokietijos power metalo grupė „Primal Fear“. Tai bus pirmasis beveik tris dešimtmečius gyvuojančios grupės pasirodymas Lietuvoje. Savo gerbėjus „Primal Fear“ žada nudžiuginti ne tik sodriais gitaros rifais, šuoliuojančiu ritmu ir galingu pagrindinio grupės vokalisto Ralfo Scheeperso vokalu. Koncerto metu publika išgirs ir naujausio grupės albumo „Domination“ kūrinius, ir geriausias dainas iš turtingo „Primal Fear“ hitų katalogo – „The End Is Near“, „Chainbreaker“, „Metal Is Forever“, „Seven Seals“, „King of Madness“, „Running in the Dust“, „Nuclear Fire“ ir kt, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vieša prekyba bilietais į Vilniuje vyksiantį „Primal Fear“ koncertą prasidės spalio 22 d. 10 val. Bilietai.lt platformoje. „L Tips Agency“ naujienlaiškio prenumeratoriai bilietus galės įsigyti diena anksčiau – nuo spalio 21 d. 10 val.
Grupės „Primal Fear“, susikūrusios 1997 m., įkūrėjai vokalistas Ralfas Scheepersas ir vokalistas bei bosistas Matas Sinneris nebuvo naujokai sunkiojo metalo scenoje. Iki „Primal Fear“ atsiradimo Ralfas Scheepersas dainavo tokiose grupėse kaip „Tyran Pace“, „F.B.I.“ ir „Gamma Ray“, o Matas Sinneris dar 1982 m. įkūrė savo grupę „Sinner“ ir dalyvavo aibėje kitų projektų, kaip „Silent Force“ ar „Level 10“.
Debiutinis grupės albumas „Primal Fear“ buvo išleistas 1998 m. vasarį ir Vokietijos LP topuose debiutavo 48-oje vietoje, taip tapdamas vienu aukščiausioje pozicijoje debiutavusių albumų Vokietijos metalo muzikos istorijoje. Nuo tada „Primal Fear“ išleido 15 studijinių, 2 rinktinius ir 2 koncertinius albumus, iš kurių iki šiol komerciškai sėkmingiausias buvo „Unbreakable“.
Paklaustas apie naujausią, 2025 m. rugsėjo 5 d. pasirodžiusį grupės albumą „Domination“, vienas „Primal Fear“ įkūrėjų Matas Sinneris sakė: „Kai atvykome į įrašų studiją, jau turėjome apie 25 kompozicijas, iš kurių galėjome rinktis. Buvo tikra prabanga pamatyti, kas pateko į galutinį sąrašą.“
Ir jis visiškai teisus. Nuo galingos albumą atidarančios dainos „The Hunter“ ir pirmojo singlo „Far Away“ iki pakylėjančio himno „Tears Of Fire“ ar epinės baladės „Eden“, kurioje skamba ir „Ad Infinitum“ narės Melissos Bonny vokalas – „Domination“ pateisina lūkesčius visais atžvilgiais.
Per tris dešimtmečius „Primal Fear“ muzikantų sudėtis keitėsi kelis kartus, tačiau R.Scheeperso ir M.Sinnerio branduolys liko nepajudinamas. „Pokyčiai dažnai ateina netikėtai ir iš pradžių atrodo kaip nesėkmė, bet kartais to ir reikia“, – muzikantų kaitą komentavo Ralfas Scheepersas. Šiuo metu grupę greta jos įkūrėjų sudaro ilgametis gitaristas Magnusas Karlssonas ir neseniai prie „Primal Fear“ prisijungę Thalia Bellazecca (gitara) ir André Hilgers (būgnai). Kaip ir grupės logotipas – feniksas – grupė „Primal Fear“ ne kartą pakilo iš pelenų, įrodydama, kad niekada neužleido sunkiojo metalo karališkojo sosto.
„Primal Fear“ nariai nekantriai laukia koncertų turo, skirto naujausio albumo „Domination“ pristatymui. Pasak Ralfo Scheeperso, jis jau seniai nesijautė taip puikiai, kaip dainuodamas kai kurias naujas dainas. Grupės koncertų nekantriai laukia ir Magnusas Karlssonas: „Tai bus neįtikėtina kelionė! Kartu sukursime kažką tikrai ypatingo, tiek studijoje, tiek gyvai, ir esu labai dėkingas, kad galiu pasidalinti šia kelione su visais jumis, metalistai! Metalas yra amžinas!“
