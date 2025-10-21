Tarptautinį konkursą surengusi garsenybių mokytoja O. Žukienė diplomus įteikė atsižvelgdama į zodiako ženklą

Jos dėka kelių dienų trukmės renginys, sutraukiantis dešimtis dainininkų įvairių šalių, šiemet vėl suskambėjo. Šįkart jis išsiskyrė išskirtine idėja – dalyvių sertifikatai buvo sukurti pagal jų Zodiako ženklus.
Dėl ypatingo įvykio
„Viskas buvo vertinama griežtai pagal amžiaus kategorijas – jų buvo keturios: 8–11, 12–13, 14–15 ir 16+. Tik dalyvio pažymėjimai buvo individualizuoti, pridedant Zodiako ženklą – kaip simbolinį šių metų festivalio akcentą“, – sako pašnekovė.
Toks netradicinis sprendimas buvo priimtas ir dar dėl vienos aplinkybės – šie metai yra dedikuoti M. K. Čiurlioniui.
Lietuvos klasikas žavėjosi žvaigždėmis – astronomija jam buvo ne tik mokslas, bet ir įkvėpimas kūrybai. XIX–XX a. sandūroje jį stipriai veikė garsaus astronomo Kamilo Flamarijono darbai. Keliaudamas ir stebėdamas naktinį dangų, M. K. Čiurlionis gimdė idėjas, kurios virto tapybos ciklu „Zodiakas“ – kūriniu apie ne tik žvaigždžių ženklus, bet ir Saulės kelionę per dangaus skliautą, atspindinčią visatos darną bei amžiną judėjimą.
Vienam žymiausių Lietuvos menininkų pagerbti skirtą konkursą, jau penkis metus vadinamą „Žvaigždžių sonata“, šįsyk laimėjo Anglijoje gyvenanti Emilija Balsevičiūtė. Dainos Bilevičiūtės auklėtinė šiuo metu yra viena ryškiausių mūsų šalies žvaigždžių, gyvenančių išeivijoje.
Komisija aukštais balais įvertino ir L’eros pseudonimu prisistatančią estę Valeriją Savtsuk.
Dar dešimtims konkurso, vykusio „Grand Spa Lietuva“ viešbučio Nemuno salėje, dalyvių įteiktos įvairios nominacijos, diplomai, įvertinimai, kelialapiai į konkursus Turkijoje, Estijoje ir Latvijoje. Prie sveikinimų prisidėjo ir Druskininkų miesto savivaldybė, meras, vicemeras, dailininkė Natalja Donskaja, trims solistams padovanojusi savo autorinius darbus.
Tarp vertinimo komisijos narių šįmet buvo ir solistė Joana Gedmintaitė, vokalo mokytoja Daina Bilevičiūtė, režisierius Vytenis Pauliukaitis, kompozitorius, aranžuotojas Vytautas Žukas, estrados legenda Mikas Suraučius.
Vienas pirmųjų laiptelių
„Daug žinomų Lietuvos dainininkų yra „perėję“ mūsų konkurso skaistyklą: Evelina Anusauskaitė, Neringa Šiaudikytė, Mario Junes, Evita Cololo, Indrė Malakauskaitė Juodeikienė, Akvilė Kisielienė iš „4 Roses“, Nombeko Augustė Khotseng, Emilija Finagejevaitė, Eglė Jurgaitytė, Monique, Paulina Skrabytė ir gausybė kitų, kurių vardai skamba dabar.
Kadangi pati kaip komisijos narė esu kviečiama į konkursus kitose šalyse, norisi į Lietuvą parvežti ir naujų idėjų, pakviesti gerų atlikėjų, kad mūsų dainininkai galėtų „pasimatuoti“, kokiame lygmenyje esame“, – apie jau penktą kartą Druskininkuose nuskambėjusį tarptautinį vokalistų konkursą „Žvaigždžių sonata“ sako O. Žukienė.
Ne kartą su perspektyviais dainininkais tarptautiniame konkurse rungėsi dar viena pašnekovės vokalo mokinė Dagna, pelniusi ir aukščiausią Grand prix įvertinimą. Gabrielė Rybko – taip pat profesionalios dainininkės O. Žukienės auklėtinė, konkurso komisijos kartą įvertinta pirma vieta.
Anot O. Žukienės, jos vokalistų sėkmė yra atkaklus darbas.
„Nelaikau jų žvaigždėmis ir nelepinu. Visi pamatome, kai talentas sužiba. O iki to sužibėjimo reikia labai daug dirbti – kantriai ir sunkiai“, – neabejoja pašnekovė.
Talentus ugdo praktikai
Geras mokytojas, pasak O. Žukienės, turi būti praktikas, o ne teoretikas. Ji pastebi, kad geriausius dainininkus paruošia dainininkai.
„Mokytojas turi būti puikus psichologas, pusiau daktaras, išmanyti žmogaus fiziologiją. Reikia ir suprasti, ir įlįsti į mokinio vidų, kad jis patikėtų. Turi būti artistu, aktoriumi, kad mokiniui padėtum suprasti, jog scenoje ne tik balsas turi būti taisyklingai sutvarkytas, kvėpavimas teisingas, bet absoliučiai viskas turi juvelyriškai derėti. Reikia būti dizaineriu, estetu, o dažnai – ir mama: išklausyti, paguosti, suprasti patarti“, – neabejoja pašnekovė.
Anot vokalo mokytojos, net auklėtinių „pirmųjų meilių“ problemas dainavimo repetitoriams tenka spręsti.
„Žodžiu, dainavimo mokytojas turi pats spindėti ir būti absoliučiu universalu bei stipria asmenybe“, – pasakojo O. Žukienė.