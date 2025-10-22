Lrytas Premium prenumerata tik
Grupė THE ROOP pristato intriguojančią naujieną

2025 m. spalio 22 d. 12:36
Po hitu tapusio ir radijo stočių topų viršūnes pasiekusio kūrinio „Chica Chico“, THE ROOP pristato naują dainą „Just Think About It“ ir grįžta prie šiek tiek gilesnio bei tamsesnio skambesio, primenančio tai, kas jautėsi jų hite „Discoteque“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kūrinys kelia klausimus apie žmogiškumą — kodėl mums reikia žmogiško prisilietimo? Kodėl pabudę ryte pamirštame savo svajones? Kaip išlikti žmogumi šiame skaitmenizuotame pasaulyje?
Vaizdo klipas buvo nufilmuotas naktiniame Berlyne, Vokietijoje, kur grupės nariai susiduria su savo netikrais, skaitmenizuotais „aš“ ir bando pabėgti iš šios dirbtinės realybės. Kas yra tikra? Ar mes tikri?
Vaizdo klipe galima įžvelgti subtilias įtakas iš filmų „Matrica“ ir „Terminatorius“. Vaizdo klipą režisavo Indrė Juškutė, kuri dirbo prie THE ROOP „On Fire“ ir „Chica Chico“ klipų.
Tuo pačiu THE ROOP ruošia koncertinį turą po Europą, kurio tikslios datos bus paskelbtos jau netrukus.
Daina „Just Think About It“ yra įtraukta į naujausią THE ROOP albumą „Momentum“, kuris prieinamas visose muzikos platformose.
