Grupė THE ROOP pristato intriguojančią naujieną

Kūrinys kelia klausimus apie žmogiškumą — kodėl mums reikia žmogiško prisilietimo? Kodėl pabudę ryte pamirštame savo svajones? Kaip išlikti žmogumi šiame skaitmenizuotame pasaulyje?
Vaizdo klipas buvo nufilmuotas naktiniame Berlyne, Vokietijoje, kur grupės nariai susiduria su savo netikrais, skaitmenizuotais „aš“ ir bando pabėgti iš šios dirbtinės realybės. Kas yra tikra? Ar mes tikri?
Vaizdo klipe galima įžvelgti subtilias įtakas iš filmų „Matrica“ ir „Terminatorius“. Vaizdo klipą režisavo Indrė Juškutė, kuri dirbo prie THE ROOP „On Fire“ ir „Chica Chico“ klipų.
Tuo pačiu THE ROOP ruošia koncertinį turą po Europą, kurio tikslios datos bus paskelbtos jau netrukus.
Daina „Just Think About It“ yra įtraukta į naujausią THE ROOP albumą „Momentum“, kuris prieinamas visose muzikos platformose.
THE ROOP – Just Think About It:
