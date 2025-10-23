Portalas Lrytas sulaukė skaitytojų laiškų, kuriuose teigiama, kad nusipirkus bilietą pinigai buvo nuskaičiuoti, tačiau bilietas taip ir nebuvo atsiųstas.
Vienas skaitytojas neslėpė nusivylimo, kad už bilietus sumokėjo 450 eurų, tačiau iki šiol jų negavo ir vis dar nesulaukė jokio atsako.
Pasirodo, su tokia sitaucija susidūrė ne vienas bilietą pirkęs gerbėjas.
Socialiniuose tinkluose ėmė plisti į koncertą bilietus pirkusiųjų nusiskundimai.
„Vakar pirkau, pinigai nuskaičiuoti, o bilietai į paštą taip ir neatėjo“, – piktinosi vienas bilietą pirkęs internautas.
„Pinigai iš banko išėjo, bet pardavėjas neįskaito pas save ir nėra bilietų“, – pridūrė kitas.
„Nemalonus jausmas, kai keli šimtai eurų kažkur plaukioja. Ir nežinia, ar gausiu aš juos, ar grąžins pinigus, bet vis tiek nemalonu“, – rašė dar vienas.
„Informacijos nulis, bilietų nėra, kol kiti perkasi, neaišku, ar pirkti iš naujo, nes bus grąžinti už anuos pinigai, ar visgi tie bilietai atkeliaus į paštą...“, – svarstė kitas internautas.
Ne vienas tikino, kad nors bilietą pirko trečiadienį – kai tik prasidėjo išsankstinė prekyba, jų vis dar nesulaukė, o su bilietų pardavimo platfoma bilietai.lt susisiekti niekaip nepavyko.
Panašu, kad gerbėjams prireikė apsišarvuoti geležine kantrybe, nes vis dar nėra atsakymų į klausimą, ar pavyks gauti bilietus. Bilietus, už kuriuos teko ne tik gerokai ištuštinti pinigines, bet ir laukti eilėse.
Portalas Lrytas susisiekė su platforma Bilietai.lt dėl komentaro apie šią situaciją. Marketingo projektų vadovas Tomas Petryla paaiškino apie bilietų prekybos eigą.
„Bilietai.lt informuoja, kad spalio 22 d. prasidėjus išankstinei bilietų prekybai į atlikėjo Pitbull koncertą buvo fiksuotas išskirtinai didelis pirkėjų srautas, dėl kurio daliai pirkėjų galėjo pasitaikyti trumpalaikių techninių nesklandumų.
Didžioji dalis pirkėjų bilietus sėkmingai įsigijo ir jau ruošiasi vasarą vyksiančiam koncertui. Pirkėjų, kurie negavo bilietų, užklausos yra peržiūrimos, visi mokėjimai šiuo metu tikrinami. Pirkėjai, kurių pinigai buvo nuskaityti ir laiku pasiekė mūsų sąskaitą – sulauks bilietų, o jeigu pinigai nepasiekė mūsų laiku – turės pakartoti pirkimą.
Bilietai.lt klientų aptarnavimo komanda aktyviai dirba ir individualiai nagrinėja kiekvieną užklausą. Pirkėjai, kurie susidūrė su šia situacija, kviečiami parašyti el. paštu info@bilietai.lt, nurodant pirkimo duomenis. Jei pirkėjas jau yra tai padaręs, papildomai rašyti nereikia – užklausa bus įvertinta ir atsakymas pateiktas kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau, kaip šią savaitę.
Dėl išskirtinai didelio susidomėjimo bilietų prekybos pradžioje atsakymo gali tekti palaukti ilgiau nei įprastai, tačiau kiekvienam bilietų pirkėjui bus atsakyta, o visos situacijos išspręstos.
Pasaulinė superžvaigždė Pitbull pirmą kartą koncertuos Lietuvoje – pasirodymas vyks 2026 m. liepos 31 d. Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Kartu su juo scenoje pasirodys ypatingas svečias – reperis Lil Jon“, – tikino T. Petryla.