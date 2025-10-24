Legendinės „Juodos orchidėjos“ atlikėjas pristato naują hitą: uždainavo su „Popkultūra“

Giedrius pasakoja, kad jo ir „Popkultūros“ keliai susikirto visai netikėtai, o šis susitikimas greitai įgavo muzikinį pavidalą.
„Su Valdu ir Emiliu iš „Popkultūros“ susipažinome per jų koncertą Kaune. Kaip tik tuo metu mano galvoje dėliojosi naujos dainos melodija ir tekstas. Žinojau, kad sudainuoti ją norėčiau ne vienas. Todėl išgirdęs jaunimą supratau – tai jie!“ – šypsosi G. Jurgelevičius, prisimindamas muzikiniu kūriniu virtusią pažintį.
Tuo metu „Popkultūros“ vaikinai, paprastai neapsiribojantys vienu muzikiniu stiliumi, sako negalėję atsisakyti Giedriaus kvietimo įrašyti duetą.
„Giedriaus pasiūlymas buvo spontaniškas, bet konkretus ir aiškus – dainuojam kartu. Jo atsisakyti tiesiog negalėjom, nes tokie pasiūlymai kasdien nesimėto ir apskritai išgirsta juos toli gražu ne kiekviena grupė. O pirmąkart pamatę dainos „Nepyk“ tekstą iškart jį įsimylėjom! Juk jis – apie moterį. Žavią, nepasiekiamą, kurios dėmesys reikalauja nemažų pastangų“, – pasakoja Valdas Kabutavičius, „Popkultūros“ atlikėjas.
Jam antrina ir kolega Emilis Lingė. „Truputį juokais, truputį rimtai įrašėme naują duetą. Tikimės, kad mūsų klausytojai vyrai dainoje atpažins save – juk kas nėra lakstęs aplink akį traukiančią moterį? O klausytojos moterys, savo ruožtu, iš dainos galės suprasti, kiek daug vyrai padaro norėdami užkariauti jų širdis… Kaip dainuojame naujajame kūrinyje, kartais reikia joms ir limuziną užsakyti, ir briliantų parūpinti!“ – juokiasi E. Lingė.
„Nepyk“ – šiltas, kiek šmaikštus ir melodingas kūrinys, kviečiantis į santykius pažvelgti su šypsena. Daina pasirodo kartu su vaizdo klipu ir jau netrukus pradės skambėti radijo stočių eteriuose, o gyvai ją bus galima išgirsti „Popkultūros“, taip pat G. Jurgelevičiaus koncertuose įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.