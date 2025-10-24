Permainos Giedriaus Leškevičiaus gyvenime – netikėta nauja veikla ir dainos premjera

Tai, kad daina ir radijo ryto laida vadinasi lygiai taip pat – tik smagus sutapimas. Dar pernai sukurta „Geriausia diena“ iki šiol skambėjo tik koncertuose ir laukė tinkamos progos premjerai. Tuo tarpu Arno Švilpausko vedama RELAX FM radijo laida tokiu pačiu pavadinimu taip pat sėkmingai gyvuoja eteryje ne vienerius metus. Susikūrus naujam radijo duetui šis sutapimas greitai buvo pastebėtas. „Atsitiktinumų nebūna! – sako dainos autorius ir atlikėjas Giedrius Leškevičius. – Išleisdamas naują dainą vis pagalvodavau apie galimybę ją pristatyti radijuje. Bet, kad tai galėsiu padaryti kaip laidos vedėjas – net svajonėse nebuvo! Akivaizdu, taip buvo nulemta iš aukščiau, „Geriausiai dienai“ tik gimstant. Lygiai taip pat akivaizdu, kad neįmanoma surasti geresnę progą kūriniui pasiekti klausytojų ausis“.
Giedrius daugelį metų puikiai pažįstamas televizijos ir renginių pasaulyje, bet darbas radijuje jam naujas iššūkis. „Tiesa, studijuodamas žurnalistiką, praktikavausi radijuje, buvau pasirinkęs radijo žurnalisto kryptį. Visada patiko ta eterio magija, o ypač – radijo eterio. Čia esi taip arti žmogaus, kalbiesi su juo, jauti jį, net susikuri vaizduotėje jo paveikslą. Ir tas ryšys ypatingas. Neabejoju, kad kartu su Arnu galėsime kurti ir ryšį su klausytojais, ir tokią laidą, kurioje būtų tiesiog gera. Kad tai kasdien būtų tiesiog geriausia diena“ – sako naujasis radijo laidų vedėjas.
RELAX FM balsas Arnas Švilpauskas džiaugiasi, kad naujasis duetas susiformavo natūraliai ir tik dėl klausytojų: „Giedrius turi tą natūralią charizmą ir smalsumą, kurie radijuje labai svarbūs. Kalbėtis su juo – vienas malonumas, o kartu kurti laidą – man, laidų vedėjui, tikra prabanga. Esu tikras, kad klausytojai Giedriaus nuoširdumą pajus nuo pat pirmos eterio minutės. Mūsų klausytojų per pastaruosius metus padaugėjo kelis kartus, tad privalome visada pasiūlyti įdomių naujienų. Tiesiog turime nuolat rūpintis savo klausytojais ir tai visuomet darome su malonumu. Juk esame populiariausia radijo stotis net keliuose Lietuvos regionuose“.
Kiekviena Giedriaus daina pristatoma su vaizdo klipu. Ne išimtis ir „Geriausia diena“. Beje, smagių sutapimų būta ir filmavimo metu: „Daina yra apie dieną, kurią turėtum priimti kaip pačią geriausią, kad ir kas tą dieną benutiktų. Kai ruošėmės filmuoti klipą, buvome nusiteikę viskam – ir vėjams, ir rudeninei žvarbai. Sakėm, bus kaip bus, bet filmuosim. Bet, lyg tyčia, visą dieną švietė saulė ir viskas ėjosi dar geriau nei planuota. Kai pati gamta su šviesa pasitinka mūsų dueto pirmuosius žingsnius, neabejoju, ir laidoje bus tiesiog šviesu ir lengva“.
Išgirsti naują Giedriaus Leškevičiaus dainą ir pamatyti jos vaizdo klipą galite čia.
Arno Švilpausko ir Giedriaus Leškevičiaus duetas RELAX FM eteryje šiokiadienių rytais nuo 6.30 iki 11:00. RELAX FM – viena populiariausių ir labiausiai augančių radijo stočių Lietuvoje, grojanti daug lietuviškos muzikos. Naujausiais tyrimų duomenimis (KANTAR radijo auditorijos tyrimas 2025 pavasaris-vasara) RELAX FM per savaitę pasiekia apie 390 tūkstančių, per dieną – iki 186 tūkstančius Lietuvos gyventojų. RELAX FM galima klausytis FM bangomis, o internetu ar automobilyje patogiausia per programėlę RADIJAS.LT.
