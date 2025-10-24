To Lietuva dar nematė: pigiausių bilietų viešoje prekyboje kaina į Pitbull koncertą Kaune verčia išsižioti

Praėjus vos 10 minučių nuo bilietų paskelbimo, pro akyliausiųjų akis neprasprūdo kainos.
Nors pigiausi stovimi bilietai į koncertą prasidėjo nuo 82,7 eur., visi jie iššluoti akimirksniu.
Šiuo metu pigiausiai apsilankyti koncerte 220.2 eur – tai didelė kaina lyginant kitų Lietuvoje viešėjusių žvaigždžių – Edo Sheerano, Justino Timberlake'o, Post Malono – koncertų kainas.
Taip pat dar likę bilietų ir už kitas įspūdingas sumas – sėdimus bilietus su VIP paketu organizatoriai siūlo įsigyti po 312.7 ir net 457.7 eurus.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad pirmadienį „Live Nation Lithuania“ oficialiai patvirtino, kad jau kitų metų liepos 31 d., Kauno Dariaus ir Girėno stadione pasirodys amerikiečių superžvaigždė Pitbull, dar žinomas kaip Mr. Worldwide.
Tai bus pirmasis šio atlikėjo koncertas Lietuvoje, žadantis įspūdingą vasaros šou po atviru dangumi. Pernai Dariaus ir Girėno stadione šou surengė ir Justinas Timberlake‘as, „Guns N’ Roses“, Robbie Williamsas ir Post Malone.
Pitbull – tikras tarptautinės muzikos fenomenas. Gimęs Majamyje, Armando Christian Pérez, per du dešimtmečius tapo vienu įtakingiausių pop ir latino muzikos vardų pasaulyje.
Jo kūriniai – „Give Me Everything“ (su Ne-Yo), „Timber“ (su Kesha), „International Love“, „Feel This Moment“ (su Christina Aguilera) ir daugelis kitų – ne tik skambėjo visų žemynų radijo stotyse, bet ir pelnė aukščiausias pozicijas „Billboard Hot 100“ topuose ir surinko milijardus perklausų internete.
