Vilniuje įvyko ilgai lauktas „Dropkick Murphys“ koncertas: užbūrė airiška dvasia

Vakaro pradžioje scenoje taip pat pasirodė ne ką mažiau ryškesni vardai folk-punk scenos pasaulyje – Frank Turner ir Haywire.
Nuo 1996 m. gyvuojantys „Dropkick Murphys“ yra tikri Bostono rokenrolo herojai, suvieniję punk energiją su airiško folkloro elementais. Jų muzika skamba sporto arenose, festivaliuose ir didžiausiose pasaulio scenose.
Grupės diskografijoje – keturi iš eilės „Billboard“ Top 10 albumai: „Turn Up That Dial“, „11 Short Stories Of Pain & Glory“, „Signed and Sealed in Blood“, „Going Out In Style“. O 2005 m. išleistas albumas „The Warrior’s Code“ padovanojo visiems gerai žinomą hitą „I’m Shipping Up To Boston“, kuris tapo neatsiejama sporto renginių ir kino filmų dalimi.
Per daugiau nei 25 metus trunkančią „Dropkick Murphys“ karjerą, grupė surengė šimtus koncertų visame pasaulyje, išpardavė arenas ir subūrė ištikimą gerbėjų armiją.
Grupė taip pat garsėja inovatyviais sprendimais. 2020 m. pandemijos pradžioje, grupė viena pirmųjų įsitraukė į virtualius pasirodymus – jų koncertas „Streaming Outta Fenway“ pritraukė daugiau nei 5,9 mln. žiūrovų ir užėmė trečiąją vietą „Pollstar“ „Top 2020 Live Streams“ sąraše. O 2021 m. jų „St. Patrick’s Day Stream 2021… Still Locked Down“ tapo pirmuoju savaitės transliacijų sąraše, surinkęs daugiau nei milijoną peržiūrų.
„Dropkick Murphys“ gali pasigirti surinkusi daugiau nei pusę milijardo perklausų įvairiuose muzikos klausymosi platformose, grupė taip pat pardavė per 8 mln. albumų kopijų.
2022 m. grupė išleido pirmąjį akustinį albumą „This Machine Still Kills Fascists“, kuriame atgaivino legendinio Woody Guthrie nepublikuotas dainas. Po jo sekė „Okemah Rising“, o 2025-aisiais laukiamas dar vienas naujas albumas. Jau dabar gerbėjai gali išgirsti naujausią singlą „Sirens“ – pirmąįą būsimo albumo užuominą.
