Bäsello ir GabbyLuk pristato naują dainą „Baimė“ – kai meilė tampa stipresnė už baimę

2025 m. spalio 28 d. 10:50
Du talentingi atlikėjai –Tomas Paulauskas (Bäsello) ir Gabija Petrauskaitė (GabbyLuk) – pristato savo naujausią kūrinį „Baimė“, kuris klausytojus kviečia į jautrią kelionę per žmogaus jausmų pasaulį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daina pasakoja apie vidines baimes, kurios slypi kiekvieno mūsų širdyje, tačiau dingsta, kai šalia yra mylimas žmogus.
„Baimė“ puikiai tinka rudeninei nuotaikai: ilgi vakarai, niūrūs orai ir tylūs namų kampeliai tampa idealia aplinka klausytis šio kūrinio. Daina subtiliai perteikia ramybę ir jaukumą, o GabbyLuk vokalas suteikia stiprybės ir emocinę šilumą, kurios trūksta šaltėjantį metų laiką.
Atlikėjai pasakoja, kad daina gimė iš asmeninių išgyvenimų ir pokalbių apie tai, kaip santykiai keičia žmogaus požiūrį į gyvenimą.
„Kiekvienas turime savų baimių, bet kai šalia yra žmogus, kuris tave priima ir supranta, pasaulis tampa šviesesnis. Tą jausmą ir norėjome perteikti daina „Baimė“, – sako Bäsello.
„Baimė“ jau pasiekiama visose skaitmeninėse muzikos platformose, kartu su vaizdo klipu, kviečiant klausytojus pasinerti į šiltą ir jausmingą rudens nuotaiką.
