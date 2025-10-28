Bäsello ir GabbyLuk pristato naują dainą „Baimė“ – kai meilė tampa stipresnė už baimę

Daina pasakoja apie vidines baimes, kurios slypi kiekvieno mūsų širdyje, tačiau dingsta, kai šalia yra mylimas žmogus.
„Baimė“ puikiai tinka rudeninei nuotaikai: ilgi vakarai, niūrūs orai ir tylūs namų kampeliai tampa idealia aplinka klausytis šio kūrinio. Daina subtiliai perteikia ramybę ir jaukumą, o GabbyLuk vokalas suteikia stiprybės ir emocinę šilumą, kurios trūksta šaltėjantį metų laiką.
Atlikėjai pasakoja, kad daina gimė iš asmeninių išgyvenimų ir pokalbių apie tai, kaip santykiai keičia žmogaus požiūrį į gyvenimą.
„Kiekvienas turime savų baimių, bet kai šalia yra žmogus, kuris tave priima ir supranta, pasaulis tampa šviesesnis. Tą jausmą ir norėjome perteikti daina „Baimė“, – sako Bäsello.
„Baimė“ jau pasiekiama visose skaitmeninėse muzikos platformose, kartu su vaizdo klipu, kviečiant klausytojus pasinerti į šiltą ir jausmingą rudens nuotaiką.