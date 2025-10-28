Lietuvoje koncertuosiančios grupės „Fun Lovin' Criminals“ būgnininko gyvenimas perkeltas į filmą

Bilietais į lapkričio 2 d. koncertų salėje „Vakaris Vilnius“ vyksiantį „Fun Lovin’ Criminals“ koncertą prekiauja bilietų platinimo platforma „Shownet.lt“.
Muzikantas Frankas Benbini geriausiai yra žinomas kaip „Fun Lovin’ Criminals“ būgnininkas. Praeityje muzikantas grojo su garsia reggae muzikos grupe „UB40“ ir airių dainininke Sinead O'Connor. Be veiklos muzikos pasaulyje, jis turi daug kitų įvairių užsiėmimų. Pasirodo, kad F. Benbini kartais dirba kirpėju ir su draugu bendrai valdo grožio saloną. Be to, jis yra laidų vedėjas radijo stotyje „BBC Radio Leicester“. „To Be Frank“ pavadintame dokumentiniame filme F. Benbini dalijasi gyvenimo pamokomis, kurias įgijo dirbdamas daugelyje šou verslo sričių.
Dokumentinį filmą „To Be Frank“ režisavo dešimt metų F. Benbini gyvenimą fiksavęs režisierius Steve'as Bakeris, nufilmavęs daugelį „Fun Lovin' Criminals“ vaizdo klipų. Į kino juostą perkelti F. Benbini pasakojimai apie save, savo draugus ir gyvenimą atskleidžia nemažai įdomių dalykų. Žiūrovai neliks abejingi tai pasakojimo daliai, kurioje F. Benbini kalba apie atlikėjo Prince'o dainų koverius ir bendradarbiavimą su dainininke Sinead O'Connor.
Dešimtmetį kurtos dokumentinės juostos „To Be Frank“ rezultatas – nepaprastai linksmas filmas, atskleidžiantis, kaip sunku pasiekti sėkmės šiuolaikinėje muzikos industrijoje ir kaip Frankui Benbini tai pavyko nepaisant visų sunkumų. Jo muzikinės kelionės istorija – meistriškai sugretinama su asmeniniais iššūkiais: sudėtinga psichinė sveikata, kova su įrašų kompanijomis ir nuolat kintančios muzikos industrijos spaudimas. Tikimasi, kad šis atviras pasakojimas, kuris neseniai buvo pradėtas rodyti Jungtinės Karalystės kino teatruose, sudomins klausytojus ir žiūrovus visame pasaulyje.
Jau šį sekmadienį (lapkričio 2 d.) kultinė grupė „Fun Lovin' Criminals" naujausius kūrinius ir didžiausius savo hitus atliks pasaulinių gastrolių koncerte Lietuvoje. Hitų „Scooby Snacks", „The Fun Lovin' Criminal", „Love Unlimited", „Korean Bodega", „Loco" ir kitų atlikėjai koncertuos koncertų salėje „Vakaris Vilnius".