Nauja vakarėlio forma: Gravity Opera renginyje kino teatro erdvė

„Gravity Opera“ – tai renginių ciklas, išsiskiriantis šviesų, garso ir vaizdo šou, graikų mitologijos motyvais paremtomis temomis, pasaulinio lygio atlikėjų pasirodymais bei netikėtumais, kurie kiekvieną kartą įtraukia tūkstančius elektroninės muzikos gerbėjų.
Šį kartą „Gravity“ komanda ruošia dar iškilmingesnę naktį. Kartu su „M1-Dance“ pristatoma nauja erdvė – „M1– Dance Theatre“, kurioje svečiai bus kviečiami į unikalią kino teatro atmosferą. Ši erdvė taps performanso vieta – meninės instaliacijos, šviesos ir garso sintezė čia kurs savitą mažesnės apimties šou, kviečiantį pažvelgti į muziką iš kitoniškos perspektyvos.
„Nuolat ieškome būdų, kaip savo svečiams padovanoti kitokias, emocijas žadinančias, patirtis. Muzikos, vaizdo ir šviesos sinchronas veikia visus žmogaus pojūčius, todėl sukuria unikalų išgyvenimą. Į kino teatro salę kviesime pasimėgauti atokesne erdve ir joje vyksiančiu lietuvių „Faders Up“ komandos ruoštu performansu,“ – pasakoja renginio organizatorius Mindaugas Kasparavičius.
„Gravity Opera“ suburia pasaulinės elektroninės scenos žvaigždes ir stipriausius vietinius kūrėjus, kurie drauge pristato naują patyrimų formatą, jungiantį teatrinę estetiką, šiuolaikinį meną ir naktinio gyvenimo energiją. Kiekvienas renginys tai kelionė per šviesos, garso ir judesio dimensijas.
„The area of sound and visual resonance“ – taip pristatoma erdvės koncepcija, kviečianti lankytojus į sinestezinį potyrį, kuriame susilieja garsas, vaizdas ir emocija.
Bilietai į „Gravity Opera: ARTBAT“ jau prekyboje. Renginį organizuoja „Gravity“, partneriai – „M1-Dance“.