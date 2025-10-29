Eglė Jakštytė-ELEY pristato naują dainą „Bėgi Vėl“: kai meilėje vieno žmogaus noro neužtenka

„Man ši daina primena jausmą, kai gyvenime kažkas pasidaro labai rimta ir svarbu, ir vietoj to, kad pasinertum į tą situaciją, norisi tiesiog pabėgti. Tai daina apie santykius, kai vieno žmogaus noro neužtenka. Jei vienas nori, o kitas bėga – iš to nieko nebus. Tarsi norėčiau pasakyti: kad ir bėgsi, niekur nepabėgsi,“ – sako ELEY.
Kūrinį atlikėja sukūrė kartu su autorėmis Elena Jurgaityte ir KHOT, o aranžuotę dainai suteikė latvių prodiuseris Jānis Jačmenkins. Pasak ELEY, ši kūrybinė komanda padėjo dainai įgauti natūralų, gyvą skambesį ir subtilią emocinę jėgą.
„Bėgi Vėl“ išsiskiria svajinga, bet kartu energinga atmosfera. Dainoje susipina trapumas ir stiprybė, o žodžiai atspindi tą emocinę pusiausvyrą, kai noras likti ir noras pabėgti egzistuoja vienu metu. Nors dainuoju apie stiprų norą turėti žmogų, kuris vis bėga nuo manęs, stengiuosi išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Man ši daina – apie kantrybę, apie tą švelnų tikėjimą, kad galbūt viskas dar įmanoma,“ – sako ELEY.
Atlikėja pripažįsta, kad ši daina jai artima ir asmeniškai – joje daug savirefleksijos bei praeities patirčių.
„Ji primena ankstesnius santykius, nuo kurių pati dažnai pabėgdavau. Kartais būna lengviau bėgti, negu likti ir susidurti su tuo, kas skauda. Tad man ši daina – tarsi pokalbis su savimi.“
Prie dainos vizualinės dalies prisidėjo stilistė Milda Metlovaitė, sukūrusi romantišką fotosesijos įvaizdį. Fotosesijoje ELEY pozavo kartu su žirgu vardu Holivudas, o akimirkas įamžino fotografas Bogdan Safarov.
„Turėjau progą fotografuotis su žirgu – jis tikrai pavogė visą dėmesį. Baltas arklys šioje istorijoje man simbolizuoja meilę. Jei ji mane pasirinks, aš atjosiu visu greičiu,“ – juokiasi ELEY.
Atlikėja tikisi, kad naujoji daina klausytojams taps mažyte emocine stotele – akimirka, kai norisi sustoti, pajusti ir išgirsti.
„Norėčiau, kad klausytojai, išgirdę „Bėgi Vėl“, tiesiog sustotų akimirkai. Kad pajustų ir susitapatintų su tuo, apie ką dainuoju. Gal kiekvienam ji reikš ką nors kita, bet svarbiausia – kad sukeltų emociją.“