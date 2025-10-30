„FC Baseball“ žengia į „Finalą“ – paskutinis šio sezono akordas „Žalgirio“ arenoje

„Finalas“ žada viską, ką per šiuos metus išmoko ir sukaupė „FC Baseball“ – energiją, gyvą garsą, išgrynintas melodijas ir vaizdo bei šviesos derinį, kuriame kiekviena daina taps istorijos fragmentu.
Tautvydas Gaudėšius sako, kad per šiuos metus matė, kaip jų dainos tampa klausytojų gyvenimo dalimi – pažįsta žmonių, kurie susipažino koncertuose, įsimylėjo, sukūrė šeimas, ir žino, kad yra šimtai tatuiruočių su „FC Baseball“ dainų tekstais. „Tai kosminis nuotykis.“
„Mane, gana introvertišką bičą, „FC Baseball“ išlaisvino. Žinau, kad išsilaisvinti, arba bent prie to priartėti, šitas personažas padėjo ir daugeliui kitų žmonių. Jie dainuoja tuos žodžius lyg patys būtų juos parašę ar bent išgyvenę tą pačią istoriją“, – kalba dainų autorius.
Pirmasis „FC Baseball“ albumas „LÙNA“ pasirodė 2020 m. rugsėjo 30 dieną, per karantiną, kai pasaulis buvo sustojęs. Iki tol, rašęs tik angliškai, savo paties nuostabai jis atrado, jog gimtoji kalba leidžia pasakyti tiesą kitaip – be personažo, be kaukės. „Anglų kalba man ėmė atrodyti kaip stiklas, dūmai ir veidrodžiai. Pradėjęs rašyti lietuviškai greitai supratau, kad tas vidinis „lietuvis“ iš tiesų ir esu aš pats“, – su šypsena prisimena T. Gaudėšius.
Per šiuos metus „FC Baseball“ tapo vienu ryškiausių šiuolaikinės lietuviškos muzikos reiškinių. Penki albumai, daugybė klipų, šimtai pasirodymų. „Kaskart, kai žmonės bandydavo mums prikabinti kokią nors etiketę, mes išslysdavome. Gal tokia mano prigimtis. Whatever people say I am – that’s what I am not“, – šypsosi dainų autorius.
„Žalgirio“ arenoje suskambės visa kūrybinė visata: „Gyvenimas“, „Jauna Lietuva“, „Keturios sienos“, „Tu bloga“, „Labai“, „Fortuna“ ir daugelis kitų. Kartu su pilna ritmo grupe „FC Baseball“ sceną drebins galinga energija – tokia, kokia kyla tik tada, kai užsiveda visa komanda, tokia, kokia būna tik per sezono finalą, kai niekas nebetaupo jėgų.
Po penkerių metų, penkių albumų ir šimtų koncertų „FC Baseball“ pasiekė savo pirmąją didžiąją stotelę – „Finalą“. Kas po jos? Gal naujas sezonas. Gal tyla. Kaip visada, „FC Baseball“ palieka intrigą.
Bilietų išankstinė prekyba vyks spalio 30 d. nuo 12 iki 17 val., po to bilietų kainos didės.
