Rodydami vidurinį pirštą putinui, „The Tiger Lillies“ į Vilnių atveža serenadas iš kanalizacijos

„Serenade from the Sewer“ – tai garsinė oda keistiems, tamsiems, visuomenės pakraštyje atsidūrusiems žmonėms. Narkotikų prekeiviai, prostitutės, gatvės gangsteriai, priklausomybių sukaustytos sielos – visa tai, ką pro savo langą devintajame dešimtmetyje matydavo Soho gyventojai.
„Kai kurie dalykai nesikeičia – nusikaltimai, neviltis, priklausomybės, meilė. Keičiasi šukuosenos, drabužiai, manieros, bet tragedija visada lieka tragedija. Skurdas ir priklausomybė – tos pačios temos, tik su naujais kostiumais. Jaučiu artimą ryšį su Bertoltu Brechtu“, – mintimis prieš koncertą dalinasi grupės lyderis Martynas Jacquesas.
„Olivier“ apdovanojimo laureatai ir „Grammy“ nominantai „The Tiger Lillies“ per daugiau nei 35 kūrybos metus apkeliavo pasaulį, išleido dešimtis kritikų liaupsių sulaukusių albumų ir paliko ryškų pėdsaką teatro scenoje – nuo kultinio „Shockheaded Peter“ iki šių metų projekto „A Macbeth Song“ Barselonoje.
Ironiški, provokuojantys ir drąsūs, britų kūrėjai niekada neslėpė savo požiūrio į diktatūras ir melą. Grupė buvo viena pirmųjų vakarietiškų kolektyvų, koncertavusių karo draskomame Kijeve, o socialiniuose tinkluose be ceremonijų išsityčioja iš rusiškos beprotybės.
„Pasaulis, regis, kasmet vis labiau pranoksta save absurdiškumu. Ir, manau, publika vis dar reaguoja į nuoširdumą“, – sako M. Jacquesas.
Grupė ne kartą koncertavo Lietuvoje ir čia vis sugrįžta. Juos traukia šios šalies dvasia – jautri, daug patyrusi, bet mokanti grožėtis tamsa ir suprasti skausmo poeziją.
Ko tikėtis šįkart Vilniuje? „Kaip visada, laukti galima visko: šiek tiek grimo, perdėtų manierų, tamsių istorijų ir gero skonio chaoso. Grosime dainas iš naujojo albumo, bet nepamiršime ir senesnių kūrinių“, – šypteli senasis grupės maištininkas.