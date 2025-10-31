Lrytas Premium prenumerata tik
„OneRepublic“ koncerto belaukiant: 10 priežasčių, kodėl verta pamatyti grupę gyvai

2025 m. spalio 31 d. 13:52
„Grammy“ apdovanojimams nominuota amerikiečių grupė „OneRepublic“ dar praeitais metais paskelbė apie savo naująjį turą „Escape to Europe 2025“, kurio metu aplankys didžiausius Europos miestus – nuo Londono iki Lisabonos. Vienas laukiamiausių turo koncertų vyks jau ateinantį trečiadienį, lapkričio 5 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje, kur grupė pristatys įspūdingą pasirodymą su visais garsiausiais hitais.
Scenoje kartu pasirodys ir ypatinga viešnia – britų atlikėja Ella Henderson, kurios debiutinis singlas „Ghost“, sukurtas kartu su „OneRepublic“ lyderiu Ryanu Tedderiu, tapo pasauliniu hitu. 
10 priežasčių, kodėl verta pamatyti „OneRepublic“ gyvai:
1. Kiekviena daina – hitas
„Apologize“, „Counting Stars“, „Run“, „If I Lose Myself“, „Love Runs Out“ – tai dainos, kurias atpažįsta milijonai žmonių visame pasaulyje.
2. Ryan Tedder – muzikos genijus
Grupės siela Ryan Tedder – ne tik vokalistas, bet ir vienas produktyviausių šių laikų prodiuserių. Jis yra dirbęs su tokiomis žvaigždėmis kaip Adele, Beyoncé, Taylor Swift, Ed Sheeran ir kt.
3. Įspūdinga energija scenoje
„OneRepublic“ garsėja savo pasirodymais, kuriuose dera ne tik profesionalumas, bet ir spontaniškas ryšys su publika.
4. Nuo „MySpace“ iki arenų
Jie – viena pirmųjų grupių, kurios kelią į šlovę pradėjo socialiniuose tinkluose. Prieš pasirašydami sutartį su leidybos kompanija, „OneRepublic“ buvo populiariausia „MySpace“ grupė pasaulyje.
5. Unikalus garsas
Grupė jungia pop, roką, soul ir elektroninę muziką. Kiekvienas albumas turi savitą atmosferą.
6. Emocinis ryšys su publika
„OneRepublic“ koncertai pasižymi tuo, kad publika tampa šou dalimi – dainuoja, šoka, o grupės lyderis Ryan Tedder neretai net perleidžia mikrofoną gerbėjams.
7. Aukščiausios kokybės garsas ir vizualai
Grupės techninė komanda garsėja precizišku garsu, įspūdinga šviesų choreografija ir vizualizacijomis.
8. Bendradarbiavimai, įkvepiantys kūrybą
„OneRepublic“ nėra įprasta grupė – jie dažnai dirba su kitais atlikėjais, o naujajame ture juos lydės Ella Henderson.
9. Naujas kūrybinis etapas
Po beveik dviejų dešimtmečių bendradarbiavimo su ankstesne įrašų kompanija, grupė pasirašė sutartį su „BMG“ – tai simbolizuoja naują, kūrybiškai laisvesnį jų etapą.
10. Kaunas – viena išskirtinių stotelių
Lietuvos publika – viena iš nedaugelio, turėsianti galimybę pamatyti „OneRepublic“ gyvai šiame ture. Koncertas Kauno Žalgirio arenoje pažymės išskirtinį momentą turo kalendoriuje: tai vienas iš finalinių grupės turo šou.
