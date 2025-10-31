Lrytas Premium prenumerata tik
Vaidas Baumila pristato jautrią kūrinio „Man ramu“ versiją ir miške įamžintą vaizdo klipą

2025 m. spalio 31 d. 10:46
Šiandien atlikėjas Vaidas Baumila pristato naują, akustinę savo kūrinio „Man ramu“ versiją – jautrų ir intymų atlikimą. Vaidas šį kūrinį atlieka kartu su savo bičiuliais, su kuriais ir kuria muziką, o autentiškas pasirodymas užfiksuotas miško apsuptyje.
Akustinė live versija – tai tarsi kitas kūrinio veidas – Vaidas ją atlieka kartu su savo bičiuliais, su kuriais kuria dainas, ne studijoje, o gamtos apsuptyje – miške. Tokiu būdu dainos skambesys paverčiamas nuogesniu. Atlikėjas pasakoja, jog norėjosi „nuimti kaukes“ ir sukurti jaukią atmosferą
„Norėjosi parodyti dainą iš jautresnės pusės. Ši versija yra nuogesnė, bet dėl to dar tikresnė. Gamta įkvepia, tad tiek atliekant, tiek filmuojant šį kūrinį turėjome nepapratai gerą laiką“, – sako Vaidas Baumila.
Akustinė „Man ramu“ versija skamba tarsi atokvėpis nuo kasdienio šurmulio – švelni, bet galinga savo paprastumu. Gyvas pasirodymas miške perteikia dainos ramybės ir laisvės nuotaiką, leidžiančią klausytojui įsiklausyti į muziką ir žodžius.
Akustinės kūrinio versijos vaizdo klipe kartu su Vaidu įsiamžino bendražygiai Kasparas Meginis, Edgaras Žaltauskas ir Juozas Martinkėnas.
Kūrinys „Man ramu“ albumo „Vienodai žydi sodai“ dalis. Šiais metais pristatytas albumas žymi atlikėjo brandos etapą, kuriame jis atveria asmeniškas temas, apmąsto save, santykius ir emocijas.
Kūrinį klausytojai turės galimę išgirsti ir didžiausiame šių metų atlikėjo koncerte gruodžio 28 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje.
