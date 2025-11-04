Hitų prodiuseris Faustas Venckus debiutuoja su daina „Negaliu Tavęs Pakęst“

„Tai kūrinys apie tamsiąją meilės pusę, kai supranti, kad tavim naudojasi, bet vis vien sakai – „gerai“, – sako Faustas.
Faustas puikiai pažįsta pop muzikos žaidimo taisykles, bet kūrinys gimė ne iš formulės, o iš jausmo.
„Kai patiri meilę be pagarbos ir nori iš to išsilaisvinti. Pagaliau pamatai, kad kažkas tave tampė už virvučių, ir pats sau pasakai – what the hell, kodėl aš tai leidau?“, – sako jis.
Daina gimė spontaniškai – be plano, iš impulso.
„Tiesiog pasileidau muziką, pradėjau dainuoti ir kažkaip natūraliai pasakiau: „negaliu tavęs pakęsti“. Tą akimirką pajutau tai, ką kažkada buvau išgyvenęs – ir ką, manau, daugelis puikiai pažįsta“, – pasakoja atlikėjas.
Nors iš pirmo žvilgsnio daina gali skambėti kaip stiprus neigiamas pareiškimas, iš tiesų ji kalba apie tamsiąją meilės pusę – toksišką prisirišimą ir kovą tarp meilės bei neapykantos.
„Kažkada buvau sudaužyta širdimi, bet dabar esu išgijęs“, – šypteli Faustas.
Šiandien jis gyvena visai kitokiu jausmu – pirmoji jo dainas išgirsta gyvenimo partnerė Gustė.
„Ji – didžiausias mano ramstis“, – sako atlikėjas.
Prie debiutinės dainos kūrimo prisidėjo artimi bičiuliai – Gjan ir Rokas Jansonas.
„Drauge išgryninome tekstą, struktūrą. Nepaprastai gera, kad šiame kelyje nesu vienas. Mane supa žmonės, kurie besąlygiškai palaiko“, – sako jis.
Per daugiau nei dešimtmetį Faustas prisidėjo prie daugelio žinomų Lietuvos atlikėjų kūrybos.
Jo braižas slypi Jazzu, Giedrės, Jurijaus ar Gebrasy albumuose, o jo kurti garsai skamba tokiuose radijo hituose, kaip „Dumblas“, „Apie tave“, „Užgis iki vestuvių“, „Where’d You Wanna Go“, „Tyli mergaitė“ bei daugelyje kitų.
Plačioji publika pirmą kartą išgirdo jo balsą televizijos projekte „LNK iššūkis. Naujas hitas“, kur Faustas atliko kūrinio fragmentą. Šis įrašas išplito socialiniuose tinkluose – tai buvo tiesiog tinkamas metas imtis savo svajonės.
Iš Kelmės kilęs Faustas užaugo muzikuojančioje šeimoje – močiutė mokė groti pianinu, tėtis vadovavo ansambliams, mama dirbo kultūros srityje. Būgnus mušantis paauglys, pakviestas groti su GJan, persikėlė į Šiaulius, o po to į Vilnių. „Kai atvykau iš mažo miestelio, viskas atrodė nepasiekiama. Bet dabar matau – jei nuoširdžiai darai, kas tau svarbu, viskas įmanoma“, – šypteli Faustas.