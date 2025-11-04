Nepamirštamas balsas iš Amsterdamo: atlikėjas TOS atvyksta į Lietuvą

Pernai kelis koncertus Lietuvoje surengęs atlikėjas šiais metais ruošia dar labiau įsimintiną programą ir žada atmintyje palikti šilčiausius prisiminimus.
Tos yra jaunas, perspektyvus ir kylantis muzikos vardas Europoje. 25-erių metų talentas spindi novatoriškumu ir eksperimentuoja R&B, Neo-Soul, Hip-Hop stiliuose, juos suvesdamas į vieną unikalų skambesį.
Kartu su Tos scenoje pasirodys ir profesionali tarptautinė grupė: gitaristas iš Vokietijos Johnny Biner, bosistas iš Italijos Richard Nacinelli, Lietuvoje ir Nyderlanduose gerai žinomas būgnininkas Kasparas Petkus.
Lietuvą gražiais žodžiais prisimena ir pats atlikėjas, sako, jog čia gilų įspūdį, jam paliko lietuvaičių svetingumas.
„Mano įspūdis apie Lietuvą toks, kad žmonės čia labai svetingi, o priėmimas čia – nuostabus ir šiltas. Koncertų metu aš visada stengiuosi atrasti ryšį su publika. Pirmi kartai buvo šiek tiek sudėtingesni, bet po koncertų publika buvo labai entuziastinga ir džiaugėsi, kad puikiai praleido laiką.
Prisimenu, Gargžduose vedžiau nedidelę meistriškumo pamoką muzikos mokykloje, tai buvo kažkas nerealaus. Vaikai ten labai talentingi ir noriai mokosi naujų dalykų: man tai buvo be galo įdomi patirtis, nes nieko panašaus anksčiau nebuvau daręs“,– apie įspūdžius Lietuvoje, patirtus prieš metus, pasakoja atlikėjas.
Kartu su tarptautine grupe turą Lietuvoje rengiantis Tos muzikoje save atrado būdamas 5-erių metų. Augdamas su mama ir vyresne seserimi jau tada pradėjo klausytis įdomių atlikėjų kūrybos.
„Pirmiausia muzika man siejasi su mamos leistais albumais, kai tvarkydavome namus. Skambėdavo „Mama’s Gun“ (Erykah Badu), „In between Dreams“ (Jack Johnson), „Brown Sugar“ (D’Angelo) ir kiti, o pirmas mano paties pirktas kompaktas buvo Michael Jackson „Geriausių dainų“ rinkinys. Kai man buvo penkeri, pradėjau dainuoti choruose – ten viskas ėjo kartu: dainavimas, pritariamieji vokalai bei šokiai.
Scenoje jaučiausi natūraliai, man visada patiko džiuginti žmones per muziką. Penkiolikos metų pradėjau kurti dainas, groti gitara, taip atsirado mano aistra rašyti dainų tekstus. Kai suėjo 18 metų, patėvis man padovanojo džiazo kursus, kurie itin inspiravo mane. Nuo tada šešerius metus grojau su savo buvusia grupe „ParHasard“,– atviravo Tos.
Lapkričio pabaigoje ir gruodžio mėnesio pradžioje atlikėjas kartu su grupe apsilankys Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Palangoje, Kretingoje, Nidoje, Gargžduose, Kazlų Rūdoje, Kėdainiuose, Ukmergėje bei Utenoje.
„Laukia nemažai pasirodymų labai įdomiose vietose visoje Lietuvoje. Šiam atlikėjui norėjosi parinkti daug skirtingų lokacijų – tiek mažesnių barų, kamerinių teatro salių, kultūros centrų, šiuolaikinių studijų, pavyzdžiui, Kėdainiuose pasirinkome – Sinagogą, Palangoje – Kurhauzą.
Rengiant tokius koncertus tiek atlikėjui, tiek grupės nariams norisi parodyti mūsų šalį kuo įvairesnę bei įdomesnę. Net neabejojame, kad tokios skirtingos vietos, ribotas klausytojų skaičius leis koncertų lankytojams dar labiau įsijausti ir patirti betarpišką ryšį su atlikėju ir grupės skleidžiama muzika. Tokie pasirodymai palieka gilų įspūdį, dar ilgai išlieka atmintyje“,– pasakojo turą rengiančios kompanijos „Tyla prieš audrą“ atstovas Rytis Mazūras.
Amsterdame gimęs atlikėjas savo gyvenimą ten apibūdina kaip ilgą ir intensyvų kelią, susietą su muzika. Būdamas kylančiu atlikėju jis turi daug stengtis ir investuoti į savo karjerą. Tos teigia, kad gyvenimas Olandijoje tikrai brangus, tad papildomai dirba sporte klube.
„Heart & Soul“ turo belaukiant atlikėjas siunčia visiems linkėjimus ir žada tiek sugraudinti, tiek prajuokinti.
„Visi atvykę į koncertus gali tikėtis, kad mes su grupe atiduosime visą save. Kiekvienas pasirodymas bus unikalus ir parodys ką mums reiškia muzika. Tikimės, kad visi atvykę į koncertus išeis iš salės įkvėpti kurti ar klausytis naujos muzikos. Mes grosime ne tik savo kūrinius, bet ir atliksime kelias savo mėgstamiausias dainas, taip pagerbdami savo muzikinius herojus. Žodžiu, tegul visi ruošiasi šokti, dainuoti, juoktis ir galbūt net šiek tiek paverkti.“,– kvietimu į savo koncertus dalinosi Tos.
