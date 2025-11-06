Rasa Kaušiūtė pristato naują dainą, kurioje – begalė simbolių: kūrinį įvertino ir mama

Dainos atsiradimą įkvėpė hipnotiška mėnulio šviesa bei realūs išgyvenimai, kuriuos kūrėja įpynė į cabareto džiazo skambesį, inspiruota mistinio „Twin Peaks“ serialo pasaulio.
Tai muzika, kuri vienu metu hipnotizuoja ir švelniai šypsosi per žaismingų, kabaretinių, net šiek tiek naivių muzikinių elementų išraišką: pirštų spragtelėjimai, lėtas „swinguojantis“ ritmas, lengvai flirtuojanti melodija . Dainos posmuose tai sukuria jausmą, kad po paslapties šydu slypi ir ironija, ir subtilus žaidimas.
Sapniškus, švelniai teatrališkus posmus netikėtai keičia veržlus , instinktyvus priedainis „Aūūūūū...! „, tarsi vidinis šauksmas į naktį.
Nuolat besikeičiantis - nuo ramios tėkmės iki emocinių bangų – ritmas kuria banguojančią nuotaiką, nepastovią emocinę būseną, išreiškiančią nerimą, ilgesį, laukimą ir nepaaiškinamą trauką į nežinią.
Tai muzika, kur sapnas susilieja su realybe, o šviesa-su šešėliu.
„Pilnatis“ – tai akustinė, talpinanti savyje tiek melancholiją, tiek ekspresiją, daina apie jausmų paleidimą ir susitaikymą su išgyvenama situacija.
Visos autorės dainos – autobiografiniai momentai, kuriems suteikta meninė išraiška.
„Pilnatis“ gimė stebint danguje slenkančius tarsi „suplėšytus debesis“, kurie diktavo melodiją ir pirmuosius žodžius. Priedainis atskleidžia vidinį vilką ir „beribę emocijų jūrą“:
„Aūūūūū, kas buvo – tas pražuvo, Aūūūūū – šią naktį ji pasruvo, Aūūūūū– ta pilnatis mėnulio, Aūūūūū – beribė ilgesio jūra.“
„Atliekant šią dainą koncertuose, ji visuomet susilaukia ir didžiulio vaikų susidomėjimo bei emocijų“, – teigia autorė.
O pirmoji paruošto leidybai įrašo klausytoja – mama – pasidalijo, jog klausydamasi dainos „Pilnatis“ ji įsivaizduoja „visą pulką vilkų, kaukiančių prieš mėnulį“ .
Vilkas – svarbus Rasos Kaušiūtės asmeninis simbolis, archetipas. Daugelį metų dainininkė buvo grupės „Hot Mamazz“ balsas, kur kiekvienas narys simboliškai turėjo ir savo „žvėries“ atitikmenį. Ši idėja atsirado peržiūrėjus šmaikštų animacinį filmuką apie miško žvėris – muzikantus.
Draminių kūrinių mėgėjos Rasos Kaušiūtės simboliu tapo vilkas, scenos kolegės, partnerės – zuikis (Alevtine Guje) , o grupės gitaristo (Arūno Sabuko) simboliu tapo išmintingoji, niekur neskubanti meška.
Kūrinyje „Pilnatis“ susipina šiuolaikinis skambesys ir praeito šimtmečio dvasia – subtilūs vokalinio džiazo pritariantieji vokalai primena senovinius radijo įrašus, kai muzika dar buvo apsupta paslapties, tikrumo ir elegancijos.