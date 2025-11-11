Grupė „Biplan“ švenčia jubiliejų: surengs grandiozinį koncertą „Biplan 30“

Pavasarį grupė surengs išskirtinį pasirodymą, kuris balandžio 11 d. įvyks koncertų salėje „Compensa“, Vilniuje. „Biplan“ atliks visus geriausius savo hitus, naujausio albumo „Viskas kaip patinka tau“ dainas, dovanos daugybę dovanų ir įspūdingų siurprizų.
„Kai girdžiu ar ištariu „Biplan 30“, galvoju, kad šis teiginys nėra apie metus arba tai sakoma ne apie mūsų grupę“, – sako Maksas Melmanas. „Trisdešimt metų – apvali data ir labai reikšminga. Todėl, nors ir nesureikšminu gimtadienių, jie yra labai svarbūs, nes tai šventė, kurią mes rengiame ir dovanojame kitiems – mūsų klausytojams, be kurių nebūtų nei „Biplan“, nei skaičiaus 30“.
Praėjusios savaitės pabaigoje grupės gerbėjai šėlo dviejuose anšlaginiuose koncertuose Vilniuje ir Palangoje, kur muzikantai pristatė po 6-erių išleistą naują albumą „Viskas kaip patinka tau“. 1995 metais susikūrusi grupė „Biplan“ per savo karjerą iš viso išleido 8 studijinius, 2 koncertinius albumus ir vieną mini-albumą.
Visus svarbiausius lietuviškos muzikos apdovanojimus laimėjusių „biplanų“ artimiausi koncertai vyks gruodžio 26 d. „Renginių kombinate“ Klaipėdoje, gruodžio 30 d. koncertų salėje „Saulė“ Šiauliuose, o metus užbaigs gruodžio 31 d. Naujametiniame koncerte Kauno kultūros centre „Girstutis“.
Šiandien muzikantai paskelbė apie vieną svarbiausių karjeros koncertų „Biplan 30“, kuris kitų metų balandžio 11 d. įvyks koncertų salėje „Compensa“ Vilniuje.