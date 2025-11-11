Legendinis radijo duetas Tomazas ir Marazas grįžta: viskas bus taip, kaip prisimena klausytojai

Tačiau šiandien pranešta apie dueto sugrįžimą. Tomazą ir Marazą išvysime kaip vienus iš M1 muzikos apdovanojimų vedėjų gruodžio 3 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje. Renginyje duetui bus pavesta ne viena svarbi užduotis, tačiau svarbiausia iš visų – grįžti. Taip, kaip galėtų padaryti tik Tomazas ir Marazas ir tik taip, kaip juos prisimena klausytojai.
„Tai buvo tikrai ikoninis duetas, galėčiau ilgas valandas pasakoti istorijas iš tų laikų. Daug, ką prisimenu, daug ko neatsimenu. Buvo labai daug jaunatviško maksimalizmo, nurautų stogų, ne visada buvo žinojimas, ką darom, bet visada – įsitikinimas, kad būtent taip reikia daryti. Tuo metu kūrėme tendencijas ir madas – darėm, ką norėjom, daug eksperimentavome ir niekada nežinodavom, kuo visa tai baigsis“, – šypsosi M.Berenis.
Jis pasakoja, kad tuo metu dar tik kūrėsi komercinės radijo stotys, todėl Tomazui ir Marazui teko sukurti savas taisykles.
„Buvome velnių priėdę, tad darydavom, kas tik šauna į galvą. Jei matydavom, kad kažkas eteryje neveikia, iškart naujų dalykų prigalvodavom. Pametu tai kaip gerų draugelių laikus – esam ir nakvoję vienas pas kita, ir virtuvėje iki paryčių rymoję, baliavoję. Negalvojom, kad esam tokie populiarūs iki kažkokio renginio kino teatre. Gerbėjai, ypač – gerbėjos, plėšė drabužius, būriais puolė, tad organizatoriai parūpino keturis apsaugos darbuotojus. Pasijutome kaip tikros roko žvaigždės“, – prisiminęs juokiasi Marazas.
Vyrukų santykiai puikūs iki šiol, jie kasdien susitinka Radijo namuose. M.Berenis dirba radijo stotyje „Lietus“, T.Ališauskas – „M1 PLIUS“, tačiau neslepia – tų legendinių „iki paryčių“ jau nebenutinka.
Marijus sako, kad pasiūlymų duetui grįžti į eterį buvo, ir ne vienas. Reguliariai, maždaug, kas penkerius metus. Bet iki šiol niekam nepavyko.
„Kai man paskambino M1 muzikos apdovanojimų organizatoriai ir uždavė šį klausimą, aš tik nusijuokiau – ne nuo to galo pradedate. Jei jums pavyks įkalbinti Tomazą, aš mielai prisijungsiu. Ir, tiesą sakant, labai atvirai, neįsivaizduoju, kaip jiems pavyko! Tai štai, Tomazas ir Marazas grįžta!“, – džiaugiasi M.Berenis.
TA istorinė diena – gruodžio 3-ioji, Kauno „Žalgirio“ arena, M1 muzikos apdovanojimai.