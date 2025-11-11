ŽmonėsMuzika

Sasha Song ir Fanatico suvienijo jėgas: pristato atnaujintą „Emotion“ hito versiją

2025 m. lapkričio 11 d. 13:57
Praėjus dešimtmečiui po pirmosios „Emotion“ sėkmės, žinomas prodiuseris Fanatico (Edgaras Uknevičius) ir dainininkas Sasha Song pristato naują šio kūrinio versiją. Originali daina, išleista prieš dešimt metų, „YouTube“ platformoje surinko milijoną peržiūrų ir tapo vienu ryškiausių to laikmečio lietuviškos šokių muzikos hitų.
Daugiau nuotraukų (1)
Fanatico – muzikos prodiuseris, per keliolika metų sukūręs ne vieną radijo eteriuose skambėjusį kūrinį. Pasak jo, idėja atgaivinti „Emotion“ kilo iš noro suteikti dainai naują skambesį ir emocinį gilumą:
„Šiais laikais labai populiaru daryti senų dainų remake’us, tačiau man norėjosi ne tiesiog atkartoti, o sukurti geresnę, brandesnę versiją – su nauju balsu, daugiau teksto ir šiuolaikišku skambesiu,“ – pasakoja Fanatico.
Tobulu balsu šiai užduočiai prodiuseris laikė Sasha Song – atlikėją, garsėjantį ne tik savo vokaliniais gebėjimais, bet ir gebėjimu perteikti muziką per emocinę prizmę.
Tai – ne pirmas bendras jų projektas. Anksčiau jie jau buvo įrašę dainą „Lyja“, kuri taip pat sulaukė klausytojų dėmesio. Atnaujinta „Emotion“ versija tapo natūraliu jų kūrybinio bendradarbiavimo tęsiniu.
„Kai Fanatico parodė idėją, iškart pajutau, kad ši daina turi potencialo skambėti naujai ir stipriai. Pridėjau šiek tiek naujo teksto, ir viskas susidėliojo taip, kaip turėjo būti,“ – sako Sasha Song.
„Mūsų idėjos su Edgaru labai sutapo. Mes susirašinėjome ir naktimis, ir dienomis – dalinomės nuomonėmis, klausėm, bandėm išgauti geriausią dainos kokybę. Žodžiu, dirbom nuoširdžiai ir gavome tikrai gerą rezultatą,“ – priduria atlikėjas.
Naujoji „Emotion“ versija išlaiko originalo nuotaiką, tačiau skamba modernesniame muzikos kontekste – tarsi tiltas tarp praeities ir dabarties.
