Gabrielius Vagelis pristato naują savo dainos versiją: „Įsimylėjau“

G. Vagelis jau aplankė 15 šalies miestų ir miestelių, o iki turo pabaigos likus paskutinėms dviems savaitėms gerbėjams pristato staigmeną – gyvą dainos „Pasilik“ įrašą iš jau aplankytų „Kelionės“ stotelių.
„Šią dainos versiją tiesiog įsimylėjau, matau, kad mūsų „Kelionėje“ ją pamilote ir jūs, tad norėjome ją tokią įamžinti, kad galėtumėme prisiminti dar ilgai.
Šis mūsų turas kitoks, nes viską scenoje atliekame gyvai, nėra jokių papildomų įrašytų garsų. Nors dainuoju aš visada tik gyvai ir tai nėra jokia naujovė, bet gyvi instrumentai kartu scenoje būna ne visada. Nuostabu muzikuoti su gerais bičiuliais ir dar nuostabiai matyti, kaip šiltai jūs mus priimate kad ir kur benuvažiuotume“, – kalbėjo G. Vagelis.
Ture „Kelionė“ liko paskutiniai šeši koncertai: G. Vagelis su grupe šią savaitę lankysis Tauragėje, Telšiuose ir Kretingoje, o kitą savaitę turą užbaigs vienu koncertu Kaune ir dviem Vilniuje, į kuriuos jau beveik nebeliko bilietų.
„Girdime gražius žodžius tiek iš jaunimo, tiek iš senjorų. Štai viename koncerte į sceną užlipo 74 m. Genovaitė ir prisipažino, kad aš esu mėgstamiausias jos atlikėjas.
Kitame koncerte atšventėme mūsų vienos didžiausių fanių Aistės 100-ąjį koncertą. Taigi šis turas tarsi dovana, kuria galime pasidalinti kartu su žiūrovais, esu be proto dėkingas visiems, kurie padeda skleisti šią šviesą“, – sakė G. Vagelis.