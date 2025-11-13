Grupė „Siela“ pristato naują singlą ir vaizdo klipą „Haliucinacijos“

„Haliucinacijos“ – mūsų žingsnis į tamsesnį, mistiškesnį muzikos pasaulį, – sako grupės vokalistas Aurelijus Sirgedas. – Ši daina kalba apie šviesos ir tamsos pasaulius, apie tai, kas tikra ir kas tik atrodo tikra. Kartais tai, ką matome ar jaučiame, tėra trumpalaikė haliucinacija – kai nebesupranti, ar tai sapnas, ar stebuklas, kuris ryte gali išnykti.“
„Siela“ sugrįžta prie savo šaknų – gotikinio roko atmosferos, kurioje susipina melancholija, šviesa ir tamsa. Daina „Haliucinacijos“ – tai naujo kūrybinio etapo pradžia ir įžanga į albumą, klausytojus kviesiantį pasinerti į paslaptingą emocijų pasaulį.
Sausio 31-osios vakarą Vilniuje laukia ypatingas „Sielos“ sugrįžimas – atnaujinta sudėtimi, su naujomis dainomis ir atgimusia energija. Tai ne šiaip koncertas – tai bendra haliucinacija, kurioje garsas, šviesa ir judesys susilies į vieną kvėpavimą.
Scenoje persipins muzika, šviesos ir šešėliai, o gotikinę atmosferą sustiprins šokėjos ir teatralizuoti elementai. Skambės ne tik nauji kūriniai, bet ir legendiniai „Sielos“ hitai, per tris dešimtmečius palietę kelių kartų jausmus ir tapę tamsaus roko klasika.
2019-aisiais išleidusi paskutinį albumą „Vėtroje“, atšventusi 35 metų jubiliejų, „Siela“ išlieka viena ilgiausiai gyvuojančių Lietuvos grupių, kuri neišblėso, priešingai – toliau kuria, įrašo naujas dainas ir įkvepia savo gerbėjus.
Ilgame kūrybos kelyje „Siela“ išleido daugybę albumų, tapo tikrų emocijų, jautrumo ir nuoširdumo ambasadore. „Sielos“ pasirodymai abejingų nepalieka – nuo scenos sklinda energija, tikri jausmai ir šviesos bei tamsos dermė.