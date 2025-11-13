Kardinalūs atlikėjo YEDIE pokyčiai: „Tai repeticija prieš albumo premjerą“

Transformaciją atliko plaukų meistras Henrikas Benetas, atstovaujantis plaukų grožio ir sveikatos saloną „Sveikų Plaukų Vizijai (SPV)“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Šis pokytis man simbolizuoja lengvumą. Aš keičiu odą – ir viduje, ir išvaizda. Tai nauja muzika, nauji žmonės, naujos šalys. Be abejonės, kartu drama ir ta YEDIE dalis, kuri niekada nesikeičia,“ – sako atlikėjas.
Henrikas Benetas, kurio darbą renkasi ir kitos žinomos asmenybės, pabrėžia, kad šis įvaizdis buvo kurtas taip, jog atspindėtų YEDIE kūrybinę dvasią: „Norėjosi šviesos, bet ne banalios. Jo įvaizdyje turi būti jėgos ir paslapties. Ši versija atvėrė visai kitą jo energijos pusę.“
Pasak YEDIE, kokybę lemia žmonės aplink: „Pasitikiu retai. Bet šįkart žinojau – tai bus daugiau nei pokytis. Ruošiausi – Indrėjos Terės įvaizdžio idėjos, Henriko darbas, Ievos Rudžionytės fotografija bei „Anna Mesha“ aplinka – viskas harmoningai atskleidžia mano naujo etapo žinutę.“
Šviesus įvaizdis simbolizuoja naują kūrybos etapą, po kurio YEDIE pristatys savo pirmąjį albumą.