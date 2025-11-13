Naują kūrinį pristatanti Jazzu – atvirai: „Meilė grąžino man jėgas gyventi ir kurti“

Pasak atlikėjos, dainą „Baltos pelėdos“ įkvėpė Davido Lyncho kultinis serialas „Twin Peaks“.
„Pirmiausia – tai simbolis, atėjęs iš mano mylimo serialo „Twin Peaks“, kuris jungia dvi dimensijas – tai, kas matoma, ir tai, kas slypi giliau. Šio serialo kūrėjas Davidas Lynchas man visada buvo įkvėpimo šaltinis, o „Twin Peaks“ – prasmingiausias ir įspūdingiausias kūrinys, atvėręs man visai kitokį būties suvokimą. Pelėda šiame pasaulyje simbolizuoja praregėjimą – ji atveria duris į patirtis, kurių protas dažnai neleidžia išgyventi“, – atvirauja Jazzu.
Atlikėja pasakoja, kad „Baltos pelėdos“ kalba apie viltį, meilę ir gyvenimo džiaugsmą c tą akimirką, kai suvoki, jog gyventi čia, šioje žemėje, visgi gera.
„Baltos pelėdos sparnai – tai meilės sparnai. Apie tai, kaip mistiškai gali susitikti dvi sielos, pamilti ir kartu kurti“, – dalijasi Jazzu.
Pelėdos simbolis jai svarbus ir asmeniškai – tai pirmoji jos tatuiruotė, žyminti sapnus, svajones, skrydį ir vidinius lūžius, po kurių žmogus vėl išmoksta gyventi.
„Kaip ir meilė – ji dekonstruoja, o tada iš naujo sukuria“, – priduria dainininkė.
„Meilė grąžino man jėgas gyventi ir kurti. Dabar grįžtu visa širdimi prie to, ką myliu labiausiai – kūrybos ir dalijimosi ja su jumis“, – sako Jazzu, pristatydama ir naują savo kūrybinį etapą.
Šiuo metu atlikėja ruošiasi ir įspūdingam koncertiniam turui „Jazzu + 100“, kuriame scenoje ją lydės net šimtas muzikantų – orkestras, choras ir grupė. Tai bus didžiausias ir ambicingiausias Jazzu projektas iki šiol, žadantis išskirtinį garsų, emocijų ir šviesos potyrį.
Turą sudarys trys koncertai didžiausiose šalies arenose: vasario 14 dieną Jazzu pasirodys Kauno „Žalgirio“, vasario 27-ąją – Klaipėdos „Švyturio“, o kovo 6-ąją – Vilniaus „Twinsbet“ arenose.
„Tai mano svajonė – stovėti scenoje su šimtu muzikantų, dalintis meile, garsais ir energija. Po visko, ką išgyvenau, noriu švęsti gyvenimą garsiai“, – sako Jazzu.