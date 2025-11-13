ŽmonėsMuzika

Naują kūrinį pristatanti Jazzu – atvirai: „Meilė grąžino man jėgas gyventi ir kurti“

2025 m. lapkričio 13 d. 10:46
Viena ryškiausių šalies muzikos kūrėjų Justė Arlauskaitė – Jazzu pristato naują dainą „Baltos pelėdos“ – simbolių, mistikos ir šviesos kupiną kūrinį, žymintį naują jos kūrybos etapą ir asmeninį praregėjimą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (14)
Pasak atlikėjos, dainą „Baltos pelėdos“ įkvėpė Davido Lyncho kultinis serialas „Twin Peaks“.
„Pirmiausia – tai simbolis, atėjęs iš mano mylimo serialo „Twin Peaks“, kuris jungia dvi dimensijas – tai, kas matoma, ir tai, kas slypi giliau. Šio serialo kūrėjas Davidas Lynchas man visada buvo įkvėpimo šaltinis, o „Twin Peaks“ – prasmingiausias ir įspūdingiausias kūrinys, atvėręs man visai kitokį būties suvokimą. Pelėda šiame pasaulyje simbolizuoja praregėjimą – ji atveria duris į patirtis, kurių protas dažnai neleidžia išgyventi“, – atvirauja Jazzu.
Atlikėja pasakoja, kad „Baltos pelėdos“ kalba apie viltį, meilę ir gyvenimo džiaugsmą c tą akimirką, kai suvoki, jog gyventi čia, šioje žemėje, visgi gera.
„Baltos pelėdos sparnai – tai meilės sparnai. Apie tai, kaip mistiškai gali susitikti dvi sielos, pamilti ir kartu kurti“, – dalijasi Jazzu.
Pelėdos simbolis jai svarbus ir asmeniškai – tai pirmoji jos tatuiruotė, žyminti sapnus, svajones, skrydį ir vidinius lūžius, po kurių žmogus vėl išmoksta gyventi.
„Kaip ir meilė – ji dekonstruoja, o tada iš naujo sukuria“, – priduria dainininkė.
„Meilė grąžino man jėgas gyventi ir kurti. Dabar grįžtu visa širdimi prie to, ką myliu labiausiai – kūrybos ir dalijimosi ja su jumis“, – sako Jazzu, pristatydama ir naują savo kūrybinį etapą.
Šiuo metu atlikėja ruošiasi ir įspūdingam koncertiniam turui „Jazzu + 100“, kuriame scenoje ją lydės net šimtas muzikantų – orkestras, choras ir grupė. Tai bus didžiausias ir ambicingiausias Jazzu projektas iki šiol, žadantis išskirtinį garsų, emocijų ir šviesos potyrį.
Turą sudarys trys koncertai didžiausiose šalies arenose: vasario 14 dieną Jazzu pasirodys Kauno „Žalgirio“, vasario 27-ąją – Klaipėdos „Švyturio“, o kovo 6-ąją – Vilniaus „Twinsbet“ arenose. 
„Tai mano svajonė – stovėti scenoje su šimtu muzikantų, dalintis meile, garsais ir energija. Po visko, ką išgyvenau, noriu švęsti gyvenimą garsiai“, – sako Jazzu.
Justė Arlauskaitė-JazzuMeilė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.