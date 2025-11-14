„Baltic Balkan“ surengė vakarėlį: pristatytas vinilas ir artėjanti „valstybinė šventė“

Šiemet pasirodęs „Baltic Balkan“ mažasis albumas „Drumbacelė“ jau lapkričio 15 d. turės fizinį – vinilinės plokštelės – kūną.
Grupės nariai – Linas Starkus-Lencas, Marius Kneipferavičius-Marulis ir Linas Masys-Namas sukvietė gerbėjus pasikalbėti apie vinilą ir nekantriai laukiamą festivalį „Grand Balkanaktis“.
„Šeštadienį Vilniuje, „Kablyje“ rengiame didžiulį vakarėlį – didesnio dar nebuvo. „Grand Balkanaktis“ bus per visus metus sukauptos energijos ištaškymas, o kartu tai – mūsų nusilenkimas prieš savo gerbėjus, sekėjus, klausytojus.
Norime „Balkanaktį“ padaryti valstybine švente, kad nereikėtų eiti į darbą ne tik tą dieną, bet ir kitą, ir dar kitą. Nes po tokio vakarėlio tikrai reikės poilsio, – su šypsena kalbėjo Lencas. – Užkursime šešių valandų šokius, kuriems ruošėmės visus metus. Bus labai faina, šlapia ir svaigu. Kai apsilankėme radijo stotyje ir mūsų paklausė, kiek kalorijų išdeginame per vakarėlį, nusprendėme iš tiesų tai suskaičiuoti, todėl per renginį užsisegsime išmaniuosius laikrodžius ir patikrinsime.“
Renginio konferansjė taps Paulas Prestonas Millsas – gerai žinomas MC iš Jungtinės Karalystės. „Su Paulu susipažinome per „Boomtown“ festivalį, kuris vyksta Vinčesteryje, Hampšyro grafystėje. Jau tampa tradicija jį kviesti kaip konferansjė – antrus metai iš eilės Paulas atvažiuoja ir ves renginį, – pasakojo Marulis. – Taip pat atvyksta mūsų seni draugai – pusiau slovakai, pusiau čekai – duetas „Malalata“. Nuostabu tai, kad Lietuvoje jie jau turi savo fanų klubą! Prie pulto pasirodys ir Rimas Šapauskas, ruošiantis specialią programą.“
Į „Grand Balkanaktį“ egzotikos įneš „Balkanbeats Tokyo“, – į Lietuvą jau atvykęs DJ Chiku Yutaka apsilankė ir ketvirtadienį vykusiame „Baltic Balkan“ vakarėlyje. Savo šalyje jis pats rengia unikalius pasirodymus, kuria muziką Tokijo mados renginiams, formuoja garsinį identitetą kavinėms ir prekės ženklams. Skrudinti brass ritmai, Balkan-gypsy šokiai, elektronikos kilpos ir šiek tiek Setagajos rajono muzikinių klubų atmosferos – tai DJ Chiku žada parodyti ir „Kablyje“.
„Baltic Balkan“ šiemet taip pat surengė turą Japonijoje. „Labai smagu nuvykti į šalį, kurios žmonės – kitokie, santūrūs. Japonų publika panaši į suomius – klausydamiesi pritariamai linkčioja, jiems faina. Mes visada per koncertus išsirengiame, bet kad japonai išsirengtų iki pusės – tai jau visiškai neįprasta. Organizatoriai patys stebėjosi: „Pas mus taip nebūna!“ Taigi, nusivežėme į Japoniją savo vakarėlių energiją ir santūrumas dingo. Užkrėtėme juos tuo geruoju virusu“, – pasakojo Lencas.
„Baltic Balkan“ per savo karjerą yra koncertavę ir Balkanuose, kino festivalyje Kosove. „Buvo keista ir įdomi patirtis groti balkanišką muziką Balkanuose, tai lyg žmonės iš Balkanų atvažiuotų ir grotų lietuviškas sutartines. Buvo ir politinių niuansų – vieną dainą galima groti, kitos – ne“, – prisiminė Marulis.
Pastarojo laikmečio politinės aktualijos lėmė, kad jų programoje neliko tam tikrų kūrinių, kuriuos grojo karjeros pradžioje. „Jau 2014 metais aiškiai supratome kontekstą, kai kurių žinomų autorių pasisakymai ir politinės pažiūros mums buvo nepriimtinos, ir mūsų grojaraštyje to nebeliko“, – sako grupė.
Šiandien jų kūryba persmelkta d‘n‘b dvasia. „Šis žanras – mums labai artimas. Jis unikalus: vienu metu gali būti ir liūdnas, ir linksmas. Svajojome išleisti tokį albumą. Atgimusi dramenbeiso banga pasaulyje irgi turėjo įtakos“, – teigė Namas.
„Dramenbeisą mylime nuo tada, kai ėmėme suprasti muziką, – prisipažino Lencas. – Kai atėjome į muzikos prodiuserio Vytauto Petrošiaus studiją ir papasakojome, kad norime padaryti tikrą oldschool dramenbeisą, jis sako: „Negali būti! Tai – mano mėgstamiausia muzika!“ Drauge su juo vykęs kūrybinis procesas buvo fantastiškas, Vytautas visiškai atleido raumenį. Bendradarbiavimas buvo nuostabus.“
„Baltic Balkan“ vinilo „Drumbacelė“ pristatymas ir karščiausias metų vakarėlis „Grand Balkanaktis“ – jau šeštadienį, lapkričio 15 d. Vilniuje, išskirtinės atmosferos erdvėje „Kablys“. Bilietus platina bilietai.lt.