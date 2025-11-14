ŽmonėsMuzika

Gravity Opera kartu su ARTBAT pasirodymas susilaukia išskirtinio dėmesio: „Bilietai tirpsta"

2025 m. lapkričio 14 d. 12:05
Šiandien – lapkričio 14 dieną „LITEXPO“ rūmus užlies žmonių minia – įvyks vienas laukiamiausių rudens elektroninės muzikos renginių „Gravity Opera“, kurio kulminacija – pasaulinio garso dueto ARTBAT pasirodymas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vos paskelbus apie šou, renginys sulaukė išskirtinio dėmesio – bilietai tirpsta, o susidomėjimą rodo tiek šokėjai, tiek žinomi nuomonės formuotojai, tarp jų – mados, muzikos ir šiuolaikinės kultūros atstovai.
„Gravity Opera“ – tai daugiau nei įprastas vakarėlis. Tai audiovizualinė patirtis, kurioje muzika, šviesos ir emocijos susilieja į vieną figūrą.
ARTBAT – elektroninės muzikos duetas, geidžiamas didžiosiose pasaulio scenose. Jų pasirodymai – tai hipnotizuojantis melodic techno, emocijų ir mistikos derinys, pritraukiantis minias šokėjų.
„Vilnius vis labiau tampa tarptautinių elektroninės muzikos vardų žemėlapiu.
Džiaugiamės, kad „Gravity Opera“ ne tik pristato aukščiausio lygio garsus, bet ir suburia bendruomenę, kuri vertina muzikos patirtį“, – sako renginio organizatoriai.
