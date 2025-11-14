Žinomų prodiuserių duetas „Moosu X“ pristato naują kūrinį: šis projektas – tai laisvė eksperimentuoti

Šis kūrinys – tai kartu ir muzikinis kvietimas į gruodžio 13 d. Vilniuje, „Compensa“ koncertų salėje įvyksiančią elektroninę simfoniją „Atgimimas“ – įspūdingą dviejų dalių muzikos, šviesų ir lazerių šou.
„Nauja daina „Be tavęs, be manęs“ man yra apie santykius, – pasakoja vokalistė Airė. – Ne tik romantinius, bet ir draugystes, artimus žmones, kurie keliauja kartu per gyvenimą, nors kartais ir pasimeta jausmuose. Tai daina apie tuos momentus, kai sustojame ir pagalvojame, kaip svarbu kartais paleisti, o kartais priešingai, išgirsti, suprasti ir judėti toliau.“
Tai – jau antroji vokalistės daina įrašyta su duetu „Moosu X“. Airė neslepia, jog darbas su šiais prodiuseriais ją įkvepia ir be galo džiugina.
„Mane žavi tai, kaip jie dirba. Atrodo, išgirsta net pačią mažiausią mano mintį, idėja ar kažkokį emocijos trupinėlį ir sugeba iš to, ką jaučiu viduje, sukurti muziką. Man jie – visiški genijai ir labai džiaugiuosi, kad esame šiame kelyje kartu“, – sako atlikėja.
Pasakodamas apie naująją dainą, dueto narys, prodiuseris ir kompozitorius Aurimas neslepia besididžiuojantis tik muzikos kūrėjams suprantamais techniniais dainos kūrimo momentais.
„Džiaugiuosi, jog dainos priedainis turi pop ir šokių muzikai neįprastą metrą – 7/4, labai smagu, kad mums su Justu pavyko tai įgyvendinti, nors abu suprantame, kad tik nedidelė dalis klausytojų tai pastebės“, – sako prodiuseris.
Kalbėdamas apie bendrą projektą su savo ilgamečiu bičiuliu Justu, Aurimas atviras – jam tai yra vieta realizuoti muzikines idėjas kartu su puikiais muzikantais, kūrėjais ir draugais.
„Moosu X“ kuria autentišką alternatyvios elektronikos ir gyvos muzikos jungtį, leidžiant instrumentams kvėpuoti, improvizuoti, žaisti. Gyvi instrumentai grupėje formuoja skambesį, suteikia „širdį“ ten, kur elektronika kartais būna per siaura“, – teigia jis.
Justas pritaria, jog šis projektas – tai laisvė eksperimentuoti, improvizuoti ir kurti muziką, kurios jie patys nori klausytis.
„Su Aurimu kartu kuriame jau apie aštuoniolika metų. Perėjome daug įdomių laikotarpių – nuo improvizavimo gatvėje, grupių konkursų, pradėjimo prodiusuoti, kol priėjome šį gražų etapą, kur abiejų mūsų patirtis ir muzikinis skonis susijungia po nauju pavadinimu, nauju skambesiu ir idėjomis“, – pasakoja violončelės meistras.
Artėjant bendram „Future Cello“ ir „Moosu X“ pasirodymui, Justas atskleidžia, jog šios projektų sintezės tikslas – parodyti, kaip skirtingi muzikiniai pasauliai gali susilieti į vieną visumą.
„Savo koncertuose visada stengiuosi žmones pravesti per visą emocijų spektrą – nuo ramybės iki energijos sprogimo, kad pabaigoje jie išeitų su jausmu, jog patyrė viską“, – sako jis.
Gruodžio 13 d. įvyksiantis pasirodymas – tai ne tik koncertas, bet ir muzikinė kelionė per atlikėjų dabartį, praeitį ir ateitį, kai klasika susipina su elektronika.
Kartu su „Future Cello“ ir „Moosu X“ koncerte pasirodys ilgamečiai draugai bei grupės nariai Klementina Venciūtė (smuikas), Karolis Šarkus (saxofonas), Augustinas Ališauskas (trombonas) bei kviestiniai svečiai.