Iš grupės „Rondo“ – stulbinanti naujiena: sujaudins iki širdies gelmių

2025 m. lapkričio 15 d. 10:44
Grupė „Rondo“ pristato naują kūrinį „Viena sekundė“, kurio autoriumi tapo ilgametis grupės lyderis Aleksandras Ivanauskas–Fara. Šįkart klausytojų laukia ne tik dainos premjera, bet ir išskirtinis vaizdo klipas, sukurtas pasitelkiant dirbtinį intelektą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Dar vienas kūrybos etapas
Dainos melodija, kaip pasakoja atlikėjas, gimė netikėtai – vairuojant automobilį.
„Važiavau keliu, kai galvoje pradėjo skambėti muzika. Nenorėdamas jos pamiršti, sustojau ir įniūniavau į diktofoną. Vėliau atsirado žodžiai – viskas vyko lengvai ir natūraliai“, – sako A. Ivanauskas.
„Viena sekundė“ tekstas kalba apie laiko trapumą ir jos reikšmę žmogaus gyvenime.
„Dainos pagrindinė mintis – kad mažos akimirkos kartais turi didesnę prasmę nei metai. Vienas žvilgsnis, prisilietimas ar pokalbis gali apšviesti visą nueitą kelią“, – pasakoja kūrinio autorius.
Pasak jo, ši daina atspindi dabartinį grupės kūrybos etapą.
„Nesiekiu būti genijus ir niekada nebuvau svajonių jaunikis, – juokauja Fara, – Esu tiesiog žmogus, kuriam kūryboje kažkas išeina gerai. Džiaugiuosi, jei žmonės tai pajunta ir priima.“
Klipe – atgyjančios archyvinės nuotraukos
Kartu su daina pristatytas vaizdo klipas, sukurtas naudojant dirbtinio intelekto technologijas. Jame įamžintos autentiškos Faros nuotraukos, kurios užfiksuoti žmonės atgyja – veidai ima judėti, šypsenos sugrįžta, o laikas tarsi sustoja.
„Technologijos gali padėti išsaugoti praeitį, o ne ją ištrinti“, – pabrėžia A. Ivanauskas.
Klipe apžvelgiamas visas pašnekovo kūrybinis kelias – nuo pirmųjų pasirodymų iki šių dienų. Jame matyti koncertų užkulisiai, repeticijos ir dabartiniai pasirodymai scenoje.
Per keturis dešimtmečius grupė išleido dešimtis albumų, o tokie Aleksandro kūriniai kaip „Aukštumos (Netikėk, ką priešai suoks)“, „Tu palauk – sustok“, „Kapitonas“, „Rytas perone“ ir daugybė kitų tapo lietuviškos muzikos klasika.
Pasak A. Ivanausko, naujoji daina simbolizuoja šiuolaikišką grupės kūrybos kryptį.
„Esame atviri viskam, kas padeda kurti. Technologijos, naujos idėjos ar garsai – tai tik priemonės išreikšti tą pačią emociją, kuri lydi mus nuo pat pradžių“, – teigia dainos autorius.
Atlikėjas priduria, kad didžiausias įvertinimas jam – klausytojų reakcija.
„Jeigu žmogus, išgirdęs šią dainą, bent trumpam sustos, pagalvos ar prisimins ką nors brangaus – man tai bus svarbiausia“, – sako A. Ivanauskas.
Dainą galima išgirsti „Spotify“ platformoje, o vaizdo klipą – grupės „YouTube“ kanale.
