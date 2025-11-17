Paaiškėjo, kas papildys D. Montvydo įspūdingą šou: į sceną žengs ypatinga viešnia

Scenoje Donatą lydės tiek ilgamečiai kūrybos partneriai, tiek nauji, netikėti vardai. Tarp jų – ypatinga vakaro viešnia Džordana Butkutė, su kuria ruošiamas specialus bendras numeris. Tai skirtingų muzikos kartų ir stilių susitikimas, žadantis vieną įsimintiniausių vakaro akimirkų.
„Su Džordana mus sieja pagarba ir kūrybinis smalsumas. Ji – tikra scenos jėga, o kartu ruošiamės pateikti tai, kas pakeltų ant kojų visą „Žalgirio“ arena“, – sako D. Montvydas.
Publikos taip pat laukia jau pamėgti muzikiniai duetai su Monika Liu ir Free Finga. Abu atlikėjai jau Kalnų parke pasirodė kartu su Donatu, o jų sceninė chemija ir bendri kūriniai pelnė milžinišką publikos simpatiją.
Vakaro nuotaiką nuo pat pradžių kurs sparčiai populiarėjanti atlikėja Angelou, kurios pasirodymas apšildys areną prieš pagrindinį šou.
Priminsime, kad vasarą Donato koncertas Vilniaus Kalnų parke buvo įvardytas kaip vienas stipriausių jo karjeroje – su choreografija, kaskadiniais triukais ir įspūdingais vizualiniais sprendimais. Kauno šou žada būti ne ką įpūdingesnis.
„Arenoje vaizdas, garsas, šviesa ir šokis susilies į vieną visumą. Noriu, kad žmonės muziką ne tik girdėtų, bet ją išgyventų“, – teigia atlikėjas. Donato Montvydo koncertas „Žalgirio“ arenoje vyks gruodžio 12 dieną.