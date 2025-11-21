Iš Nijolės Pareigytės-Rukaitienės – netikėta naujiena

„Man labai patinka dainuoti šią dainą. Graži jos harmonija, gražūs žodžiai. Tikiu, kad klausytojai, kurie išgirs „Miško kvapą“ pirmą kartą, irgi pajus šio kūrinio grožį“, – kalba Nijolė.
Dainą pagal Akvilės Gelžinytės tekstą sukūrė Andrius Bernatonis-Zaza, kurio studijoje N. Pareigytė-Rukaitienė lankėsi jau ne kartą. „Iš pradžių ši daina turėjo kitą pavadinimą – „Varėnos naktys“, ir man jis patiko! Iškart matau gražų Dzūkijos mišką, kvepiantį grybais ir uogomis – vaizduotė veikia kartu su daina. Ir dzūkai mane myli, dažnai vykstu koncertuoti į šį regioną.
Tačiau įrašę dainą visgi nusprendėme suteikti laisvę klausytojų fantazijai – juk tas miškas gali būti ir Kunigiškėse ar bet kurioje kitoje pasaulio vietoje“, – svarsto Nijolė.
Jai pačiai buvimas miške yra gyvybiškai reikalingas. „Miškas įkrauna energijos, ten jaučiu visišką ramybę. Mieste niekada nepajusi tokios darnos su savimi, savo mintimis, kaip miške. Dainoje tos miško ramybės ir magijos yra išties daug ir man tai labai artima.
Aš einu, glostau medžius, apsikabinu, tik prieš tai paklausiu, ar galiu apsikabinti, – šypsosi dainininkė. – Kelyje Vilnius-Kaunas irgi turiu savo medį, vienišių ąžuolą. Česlovas Gabalis pasakojo, kad tas ąžuolas dar Napoleoną matė, šis neva buvo po juo prisėdęs atsipūsti. Pravažiuodama visada linkteliu tam ąžuolui, atiduodu pagarbą.“
Anot scenos žvaigždės, šiandien pasirodanti daina „Miško kvapas“ – vasariška, kaip tik nuo tada Nijolė ją ir nešiojasi širdy, dainuoja renginiuose. „Dalis mano klausytojų jau girdėjo šį kūrinį, ir ne kartą. Žmonės vis klausinėdavo, – tai kada gi oficialiai jį išleisi? Štai ir atėjo ta diena! Mes įrašėme, o jūs imkite ir klausykite!“ – juokiasi Nijolė.
Šeštadienį ji su gyvos muzikos grupe ir pritariančiosiomis vokalistėmis koncertuos Klaipėdos „Renginių kombinate“. Kartu su didžiausiais „69 danguje“ hitais programoje suskambės ir „Miško kvapas“.
