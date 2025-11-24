Džiugi žinia: į Lietuvą atvyksta garsus atlikėjas Lenny Kravitzas

Kaip skelbia bilietai.lt, atlikėjo koncertas įvyks 2026 m. liepos 18 d., Kauno Žalgirio arenoje.
Vieša prekyba bilietais į L. Kravitz koncertą prasidės lapkričio 28 d. 10 val. ryto.
Nuo lapkričio 25 d. 10 val. ryto juos įsigyti galės tik ištikimiausi gerbėjai – atlikėjo internetinėje svetainėje lennykravitz.com iš anksto užsiregistravę nariai.
L. Kravitzas laikomas vienu iškiliausių šių dienų roko muzikantų, o jo karjera tęsiasi jau daugiau nei 30 metų.
Dainininkas yra išleidęs ne vieną hitu tapusį singlą, tarp jų – „It Ain’t Over ’til It’s Over“ (1991) ir „Again“ (2000).
Abi šios dainos buvo patekusios į „Billboard Hot 100“ dešimtuką.
Kiti jo hitai – „Let Love Rule“ (1989), „Always on the Run“ (1991), „Are You Gonna Go My Way“ (1993), „Fly Away“ (1998) ir „American Woman“ (1999) – buvo patekę į „Alternative Airplay“ topo dešimtuką.
Be muzikinės karjeros, L. Kravitzas išbandė save aktorystėje. Vyras vaidino filmuose, tokiuose kaip „Precious“ (2009) ir pirmosios dvi „Bado žaidynių“ dalys.
L. Kravitzas buvo vedęs Lisą Bonet, su kuria turi dukrą, žinomą aktorę Zoe Kravitz.
Lenny KravitzasKoncertasŽalgirio arena
