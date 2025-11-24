Iš atlikėjo Sasha Song – netikėta naujiena

Šventinę nuotaiką spinduliuojantis kūrinys gali nustebinti net tuos klausytojus, kurie kalėdines dainas vertina skeptiškai. Už intriguojančios idėjos slypi nuoširdi žinutė apie tikrąją Kalėdų prasmę.
„Jei atvirai, daug metų Kalėdas ir Naujuosius sutikdavau vienas. Jaučiausi atsiribojęs nuo pasaulio, tarsi šventė neegzistuotų mano širdyje. Todėl ir sukūriau šią dainą – priminti sau ir kitiems, dėl ko iš tikrųjų švenčiame ir kaip svarbu susikurti stebuklą širdyje ir juo dalintis“, – sako Sasha Song.
Naujasis kūrinys „Kalėdų proga“ – jautrus priminimas apie meilę, artumą, tikėjimą ir gėrį. Dainos muziką sukūrė Sasha Song ir Paulius Golcas (Golcinni), žodžių autorės – Loreta Ažukienė ir Irina Paulauskienė.
Kalėdos, pasak atlikėjo, egzistuoja ne dėl formalumų, o dėl žmonių tarpusavio ryšio ir bendrystės.
Vaizdo klipe subtiliai pasakojama šeimos istorija ir dalijamasi prasmingais momentais: apkabinimu, palaikymu, bendru žvilgsniu į dangų. Vienoje scenų mergaitė su mama piešia laišką Dievui, simbolizuodamos norų ir svajonių išsakymą ne žodžiais, o kūrybišku būdu – tai vienas jautriausių klipo momentų.
Klipą filmavo talentinga fotografė ir operatorė Vaiva Gervė, o montažą atliko jos sūnus Arnas Konovalenko, sukurdami vizualiai stiprią ir emocionaliai įtaigią istoriją, kuri puikiai papildo dainos žinutę.
„Ši daina nėra skirta vien prekybos centrams ar komerciniams fonams. Parašiau ją tam, kad žmonės stabteltų ir prisimintų: Kalėdos yra apie žmones. Apie meilę. Apie tikrąją šviesą ir šilumą“, – priduria Sasha Song.
Naujuoju kūriniu atlikėjas tikisi paliesti ne tik tuos, kurie švenčių laukia su džiaugsmu, bet ir visus, kuriems Kalėdos neretai kelia vienišumo ar atskirties jausmą. Būtent jie gali išgirsti tikrąją šventės žinutę aiškiausiai – ir galbūt atrasti šventę savo širdyje iš naujo. Juk svarbiausia – tikėti net ir mažiausiu stebuklu.
Sasha Song nuoširdžiai linki, kad Kalėdos pasibelstų į kiekvieną širdį ir per šventes neliktumėte vieni. Pasinaudokite proga apkabinti, pasidalinti šiluma, ištarti palaikantį žodį ir priminti sau bei kitiems, kad tikroji Kalėdų šviesa gyvena mūsų santykiuose su kitais ir su Dievu, kaip mes jį suprantame. Sukurkime stebuklą kartu!
