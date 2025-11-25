„Colours of Bubbles“ pristato naują albumą „Stela“ – tylos, atminties ir išlikimo monumentą

„Stela – tylus, bet stiprus simbolis. Tai ne žvaigždė ar vardas, o atminimo ženklas, įamžinantis tai, kas mums brangu ir tikra. Šis albumas – tarsi mūsų atminimo akmuo, skirtas tiek mums patiems, tiek visiems, kurie kartu su mumis keliauja šiuo keliu“, – sako grupės nariai.
Naujausiame albume grupė tyrinėja žmogaus vidinį pasaulį, jo virsmą ir pastangas išlikti tarp griuvėsių – tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme. Tai pasakojimas apie nerimastingą laikmečio būseną, kai viskas, kas atrodė tvirta, ima braškėti, o žmogus lieka vienas su savo mintimis.
„Pastaruoju metu pasaulis ypač nestabilus – politiškai, emociškai ir dvasiškai. Norėjome, kad albumo skambesys atspindėtų tą nerimą, bet nestokotų ir vilties, kuri verčia judėti pirmyn“, – teigia „Colours of Bubbles“.
Šiuo albumu grupė savo atpažįstamą kinematografinio roko skambesį papildo postroko tekstūromis ir emocionaliomis alternatyvaus roko aranžuotėmis. Čia skamba sodrios gitaros, intymus vokalas ir įtampą kuriantys muzikiniai elementai.
Nuo šiandien albumas prieinamas visose skaitmeninėse muzikos platformose, o kitų metų pradžioje pasirodys ir vinilo formatu. Albumo leidybą iš dalies finansavo asociacija „LATGA“.
Prie albumo kūrybos prisidėjo kompozitorius Mintautas Kriščiūnas, sukūręs styginių aranžuotes. Albume taip pat skamba grupės nario Tito žmonos Elenos Joneliūkštės balsas – ji sukūrė ir įrašė vokalines partijas dainoje „Easy“. Garso režisierius – Lukas Jankauskas, o albumo masteringą atliko Normantas Ulevičius.
Grupės teigimu, kiekvieno prisidėjusio kūrėjo indėlis albumui suteikė naujų spalvų, gylio ir emocinės įtampos.
„Colours of Bubbles“ rekomenduoja albumą klausyti nuo pradžios iki pabaigos – kaip vientisą pasakojimą, kuriame svarbi kiekviena detalė.
„Šiais laikais, kai viskas taip greita, norime pakviesti sustoti. Stela sukurta kaip kelionė. Leiskitės į ją be išankstinių nuostatų. Galbūt kažką atrasite. O galbūt – save“, – sako grupės nariai.
Albumą „Stela“ gyvai grupė pristatys kitų metų pavasarį: kovo 1 d. koncertu gimtuosiuose Šiauliuose, Valstybiniame Šiaulių dramos teatre, ir kovo 10 d. – Vilniuje, Senajame teatre.
Pasak grupės, koncertuose klausytojų lauks emociškai intensyvi ir gili patirtis – pirmą kartą gyvai skambėsiančius albumo kūrinius kartu atliks styginių ir pučiamųjų instrumentų grupė, o prie koncertų režisūros prisidės Auksinio scenos kryžiaus laureatas, dramaturgas ir režisierius Aleksandras Špilevojus.
