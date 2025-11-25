J. E. Šedytė pristato vieną radikaliausių šiuolaikinio meno performansų Lietuvoje – apie abortą, kūną ir sprendimo teisę

Tai vienas pirmųjų Lietuvoje tarpdisciplininių performansų, taip atvirai jungiantis asmeninę patirtį, politinį kontekstą ir šiuolaikinę eksperimentinę muziką. Kūrinys kilo iš itin jautraus, gerai apgalvoto pasirinkimo, o jo toną pristato muzikinis singlas „Sveika,“.
Jūra Elena Šedytė yra elektroakustinės ir vokalinės muzikos kūrėja, savo darbuose jungianti balsą, gyvą elektroniką ir performatyvias formas. „Potenciale“ ji imasi radikalaus žingsnio ir pirmą kartą tiesiogiai perkelia į sceną savo patirtį, susijusią su nėštumo nutraukimu. Tai drąsus, atviras ir politiškai įkrautas muzikos performansas apie abortą, kūną ir moters išgyvenimus sistemoje, kuri dažnai prašo ne tik sprendimo, bet ir jo pateisinimo.
Šiame performanse tyrinėjama dvylikos savaičių riba, Lietuvoje apibrėžianti galimybę nutraukti nėštumą. Scenoje ši riba tampa laiko, pasirinkimo ir vidinio konflikto akimirka. Į dramaturgiją įpinamos ir kūrybinio rašymo dirbtuvių dalyvių istorijos – kuriama daugiabalsė, šiuolaikinio meno erdvė, kurioje individuali patirtis susilieja su kolektyvine.
„Sveika,“ pristato emocinį performanso lauką
„Sveika,“ – tai atmosferinis elektroninės muzikos kūrinys, kuriame susilieja vokalinė elektronika, akustiniai instrumentai, folk melodijos ir IDM ritmika. Minimalistinis tekstas ir sakralios nuotaikos kuria intymią, šiuolaikiškai įkrautą erdvę, artimą ambient ir eksperimentinės pop muzikos estetikai.
Kaip pasakoja Jūra Elena, „šis trumpas kreipinys, nors ir nukelia į religinės maldos erdvę, sukuria daugiasluoksnį idealistinės mitologijos lauką, kuriame moteris ir motinystė yra idealizuojamos iki herojinės, beveik dieviškos pareigos ir aukos“.
„Daina provokuoja klausimus: ar šis moters idealas vis dar turi reikšmę šiuolaikiniame gyvenime; ar gilus tikėjimas Motinos Mergelės figūra priskiriamas tik dvasiniam pasauliui, o gal tai manipuliatyvus kasdienos naratyvas, verčiantis moterį būti švelnia, besąlygiškai pasiaukojančia motina, nekritikuojančia ir nuolankia sistemos dalimi?“, – pastebi autorė.
„Sveika,“ yra savarankiškas kūrinys, tačiau jis atveria kompleksinį emocinį lauką, lydintį „potencialo“ performansą. Jis bus pristatytas lapkričio 29 d. naujoje ASABA meno erdvėje festivalio „Ryšiai“ programoje. Renginys nemokamas, žiūrovų registracija – oficialioje festivalio svetainėje.