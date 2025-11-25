Martynas Kavaliauskas skelbia didžiausią karjeros žingsnį

Tai unikali koncertų serija, kuri bus surengta trijose pagrindinėse Lietuvos arenose bei Kauno sporto halėje, o pati programos koncepcija – vienintelė ir nebekartojama. Keturi miestai – vienas šou.
12.12 – Šiauliai | Šiaulių arena 12.20 – Kaunas | Kauno sporto halė 01.09 – Klaipėda | Švyturio arena 01.16 – Vilnius | Twinsbet arena
Vos tik nutilus aplodismentams Kaune, atlikėjas – išgirdęs gerbėjų prašymus – paskelbė žinią, kurios laukė ne vienas: įspūdingasis šou keliasi į arenas, stiprėja ir plečiasi, atsinešdamas dar daugiau garso, vaizdo, emocijų ir naujos muzikos.
Naujas albumas. Naujas skambesys. Nauja era.
Martyno koncertai visuomet garsėja ypatinga atmosfera, kruopščiu techniniu tikslumu ir energija, kuri uždega ištisas sales. Arenų turas – dar vienas žingsnis į priekį: moderni vizualika, preciziškas scenos dizainas, stipri kūrybinė komanda ir vizionieriškas požiūris leidžia kurti šou, prilygstantį didžiausiems tarptautiniams pasirodymams.
Tai bus daugiau nei tradiciniai koncertai – tai emocinis pakilimas virš kasdienybės, kuriame garsas, šviesa ir jausmas susilieja į vieną vientisą pasakojimą. Čia debiutuos ir dar negirdėtos naujojo albumo dainos, o tokie hitai kaip „Šaltos naktys“, „Karaliai“, „Ant debesų“, „Nežaisk“ ar „Vėlumoj“ suskambės dar galingiau.
Martynas atvirai teigia – šios koncepcijos antrą kartą nebus: „Tikrai nežinau, ar kada tai pakartosim – todėl noriu, kad būtumėte ten. Kelsim emocijas aukščiau debesų. Tai tikrai techniškai sudėtingiausias ir brangiausias mano koncertinis turas, todėl drąsiai sakau – nėra ribų. Yra momentas, kurio negali praleisti.
Nuo pirmojo akordo iki paskutinio šviesos blyksnio – tai turas, kuris pažymi naują jo kūrybos etapą ir kviečia visus tapti šios istorijos dalimi.
Martynas Kavaliauskas
