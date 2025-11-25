Pirmą kartą Lietuvoje – vienas garsiausių pasaulio violončelininkų JodokCello

Šveicaras meistriškai jungia klasikinę muziką su šiuolaikiniais garsais, kinematografiniu skambesiu ir net elektronine muzika. JodokCello – tai ne tik vardas, bet ir reiškinys: daugiau nei 13 milijonų socialinių tinklų sekėjų visame pasaulyje, milijonai peržiūrų, šimtai istorijų, papasakotų be žodžių, bet persmelkiančių klausytojų širdis tikrumu ir jausmingumu.
Bendri darbai su Teddy Swims, Alan Walker, IL VOLO, Lindsey Stirling, Matteo Bocelli ir daugeliu kitų atlikėjų, virtuoziškas meistriškumas, beribis talentas, laisva siela ir plati šypsena – tai JodokCello vizitinė kortelė.
Jodok Vuille, pasaulyje visiems žinomas JodokCello vardu, gimė Šveicarijoje, Ementalio kalvose, augo apsuptas gamtos ir jos garsų. Šešerių metų jis paėmė į rankas violončelę ir nuo to laiko ji tapo jo balsu. Studijuodamas Liucernos muzikos universitete, JodokCello ne tik tobulino meistriškumą, bet ir savo rankomis pasigamino violončelę – instrumentą, kurį iki šiol naudoja savo pasirodymuose.
Įkvėptas gamtos grožio vaikystėje, atlikėjas per savo kūrybą skleidžia gamtos magiją: jis ne tik meistriškai atlieka įvairaus žanro kūrinius, bet ir filmuoja juos gražiausiose pasaulio vietose – nesvarbu, ar tai būtų kalno viršūnė, ar už nugaros jam pritariančio vandenyno gausmas. Tokia kiekviename kūrinyje juntama Alpių dvasia ir violončelės siela pakerėjo milijonus gerbėjų visame pasaulyje.
„Muzika – tai ne garsas. Tai ryšys. Tai buvimas. Tai tiesa“, – sako JodokCello.
Alpes prisijaukinęs muzikantas drąsiai jungia Johano Sebastiano Bacho šviesą, kino muzikos emocinę įtampą, populiariąją muziką ir elektroninį skambesį, taip kurdamas naują, savitą stilių, kuris peržengia žanrų ribas.
Kiekvienas kūrinys – tai istorija, kurioje violončelė tampa tiltu tarp klasikos ir šiuolaikinio pasaulio. JodokCello repertuare – „Deep Purple“, „Metallica“, Sting, „Coldplay“, „Imagine Dragons“ ir daugelio kitų atlikėjų kūrinių interpretacijos.
Violončelės virtuozas, išsiskiriantis savo charizma ir šiluma, jungia ne tik skirtingus žanrus, bet ir ištisas muzikos mylėtojų kartas.
2026-ųjų gruodžio 5-osios vakarą JodokCello savo muzika pakvies į užburiančią kelionę – ten, kur muzika susitinka su siela, o kiekviena nata alsuoja šviesa. Bilietai prekyboje – jau nuo lapkričio 28 d. 11 val.
violončelėKoncertasVilnius
Rodyti daugiau žymių