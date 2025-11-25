Vasarą Vilniuje koncertuos siautulingi „Gogol Bordello“

Savo ture grupė pristatys vasarį pasirodysiantį albumą „We Mean It, Man!“. Grupės koncertai neįsivaizduojami be hitų „Wonderlust King“, „Start Wearing Purple“, „Pala Tute“ ar „My Companjera“. Po gastrolių Šiaurės Amerikos žemyne metų pradžioje vasarą „Gogol Bordello“ persikels į Europą.
Mūsų šalyje muzikantai yra itin mėgstami ir atvyks jau penktą kartą. Pirmasis grupės apsilankymas įvyko dar 2009-ais metais festivalyje „Be2gether“.
Bilietus į „Gogol Bordello“ koncertą Vilniuje liepos 30 d. platina „Shownet.lt“. Antradienį ir trečiadienį bilietus galima įsigyti tik su specialiu kodu, o ketvirtadienį startuos ir bendroji prekyba.
Muzikos scenoje „Gogol Bordello“ išlieka nepakartojami ir neturi analogų. Nuo savo debiuto Niujorke 1999 metais, grupė išaugo į tarptautinį muzikantų sambūrį, atstovaujantį skirtingoms šalims: Ukrainai, JAV, Didžiajai Britanijai, Etiopijai, Ekvadorui ir kitoms. Grupės variklis – ukrainiečių kilmės menininkas Eugene'as Hützas. Jis ne tik dainininkas, gitaristas ir kompozitorius, bet ir neatsiejama Niujorko bohemos dalis.
Unikalus muzikantų braižas – tai sprogstantis roko energijos, pankiško polėkio ir autentiškų čigoniškų ritmų mišinys, kuris vienodai sėkmingai pavergė tiek didžiųjų „Glastonbury“, „Sziget“ ar „Coachella“ festivalių lankytojus, tiek ir išrankią meno pasaulio publiką, besirenkančią specialiuose pasirodymuose Venecijos bienalėje ar Londono „Tate Modern“ galerijoje. Grupės kūrybai neabejingos ir tokios žvaigždės kaip dainininkė Madonna, aktoriai Elijah Woodas ar Johnny Deppas.
Lūžio tašku grupės istorijoje tapo 2005-ieji, išleidus albumą „Super Taranta!“, kuris sulaukė didžiulio dėmesio iš įtakingiausių pasaulyje muzikos leidybos kompanijų ir festivalių organizatorių. Koncerto „Live Earth“ metu 2007 m. scenoje „Gogol Bordello“ pasirodė kartu su Madonna ir ta tiesioginė TV transliacija, pasiekusi šimtus milijonų žiūrovų, akimirksniu pavertė linksmuosius pankus pasaulinėmis žvaigždėmis.