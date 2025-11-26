JAV roko žvaigždės „Kings Of Leon“ vasarą koncertuos Taline

Vieša bilietų prekyba Baltijos šalyse ir Skandinavijoje prasidės tuo pačiu metu – gruodžio 1 d., 10 val. Bilietus Lietuvoje platins bilietų platinimo bendrovė „Bilietai.lt“.
„Kings Of Leon“ yra viena populiariausių alternatyvaus roko grupių pasaulyje – turtinga grupės gastrolių istorija apima pasirodymus didžiausiuose ir prestižiškiausiuose pasaulio festivaliuose „Coachella“, „Glastonbury“, „Roskilde“, „Lollapalooza“, „Rock Werchter“ ir daugelyje kitų. Pernai grupė pasirodė Londono parke „Hyde Park“, kur surengė žiūrovų lankomumo rekordą sumušusį koncertą.
Amerikiečių grupė „Kings Of Leon“ tarptautinį pripažinimą pelnė 2008 m. išleidusi studijinį albumą „Only By The Night“. Rokeriai keturis kartus buvo apdovanoti prestižiniu „Grammy“ apdovanojimais, taip pat pelnė daugybę „BRIT Awards“ apdovanojimų.
„Kings Of Leon“ koncertas Taline yra ilgai lauktas ir vienintelis grupės pasirodymas mūsų regione. Kadangi grupė, kurią sudaro trys broliai ir jų pusbrolis, niekada nekoncertavo nei Estijoje, nei Suomijoje, o Latvijoje paskutinį kartą pasirodė daugiau nei prieš dešimtmetį, tikimasi, kad į vasaros pradžios renginį daug lankytojų atvyks iš užsienio šalių.
2026 m. birželio 14 d. „Kings Of Leon“ koncertuos „Unibet Arena“ arenoje Taline. Baltijos šalyse ir Skandinavijoje bilietai į koncertą bus pradėti pardavinėti vienu metu: gruodžio 1 d., 10 val. Lietuvoje bilietus bus galima įsigyti bilietų platinimo platformoje „Bilietai.lt“.
Renginį organizuoja „Baltic Live Agency“, kurios koncertų klubo nariai turės galimybę bilietus įsigyti pirmieji – išankstinė prekyba prasidės penktadienį, lapkričio 28 d. Prisijungti prie koncertų klubo galima nemokamai svetainėje www.balticlive.ee.