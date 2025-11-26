ŽmonėsMuzika

JAV roko žvaigždės „Kings Of Leon“ vasarą koncertuos Taline

2025 m. lapkričio 26 d. 09:36
„Grammy“ apdovanojimus pelniusi alternatyvaus roko grupė „Kings Of Leon“ kitą vasarą koncertuos Estijoje. JAV roko žvaigždžių koncertas vyks birželio 14 d. „Unibet Arena“ arenoje Taline. Tai bus vienintelis grupės pasirodymas visame regione.
Daugiau nuotraukų (3)
Vieša bilietų prekyba Baltijos šalyse ir Skandinavijoje prasidės tuo pačiu metu – gruodžio 1 d., 10 val. Bilietus Lietuvoje platins bilietų platinimo bendrovė „Bilietai.lt“.
„Kings Of Leon“ yra viena populiariausių alternatyvaus roko grupių pasaulyje – turtinga grupės gastrolių istorija apima pasirodymus didžiausiuose ir prestižiškiausiuose pasaulio festivaliuose „Coachella“, „Glastonbury“, „Roskilde“, „Lollapalooza“, „Rock Werchter“ ir daugelyje kitų. Pernai grupė pasirodė Londono parke „Hyde Park“, kur surengė žiūrovų lankomumo rekordą sumušusį koncertą.
Amerikiečių grupė „Kings Of Leon“ tarptautinį pripažinimą pelnė 2008 m. išleidusi studijinį albumą „Only By The Night“. Rokeriai keturis kartus buvo apdovanoti prestižiniu „Grammy“ apdovanojimais, taip pat pelnė daugybę „BRIT Awards“ apdovanojimų.
„Kings Of Leon“ koncertas Taline yra ilgai lauktas ir vienintelis grupės pasirodymas mūsų regione. Kadangi grupė, kurią sudaro trys broliai ir jų pusbrolis, niekada nekoncertavo nei Estijoje, nei Suomijoje, o Latvijoje paskutinį kartą pasirodė daugiau nei prieš dešimtmetį, tikimasi, kad į vasaros pradžios renginį daug lankytojų atvyks iš užsienio šalių.
2026 m. birželio 14 d. „Kings Of Leon“ koncertuos „Unibet Arena“ arenoje Taline. Baltijos šalyse ir Skandinavijoje bilietai į koncertą bus pradėti pardavinėti vienu metu: gruodžio 1 d., 10 val. Lietuvoje bilietus bus galima įsigyti bilietų platinimo platformoje „Bilietai.lt“.
Renginį organizuoja „Baltic Live Agency“, kurios koncertų klubo nariai turės galimybę bilietus įsigyti pirmieji – išankstinė prekyba prasidės penktadienį, lapkričio 28 d. Prisijungti prie koncertų klubo galima nemokamai svetainėje www.balticlive.ee.
Kings Of LeonTalinasKoncertas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.