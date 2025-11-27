ŽmonėsMuzika

Anyanya pristato naują dainą „Meilė Atėjo“: „Šią dainą parašiau žmonai“

2025 m. lapkričio 27 d. 11:08
Atlikėjas Anyanya pristato naujausią savo kūrinį „Meilė Atėjo“ – energingą afrohouse ir amapiano ritmų kupiną dainą, paremtą tikra jo meilės istorija. Tai kūrinys apie laukimą, abejonę ir akimirką, kai galiausiai supranti, jog meilė visada buvo šalia, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Šią dainą parašiau žmonai. Joje sudėjau visas emocijas, kurias išgyvenau dar prieš jai pasakant „taip“. Buvo momentų, kai maniau, kad jai nepatinku, bet galiausiai viskas susidėliojo į savo vietas“, – sako Anyanya.
Kūrinio idėja gimė iš prisiminimų apie pirmuosius jų susitikimus chorų repeticijose, kai kiekvieną kartą bandant užkalbinti, momentą kažkas nutraukdavo. Tas nežinomybės ir susižavėjimo jausmas tapo pagrindine dainos tema.
Dainą Anyanya kūrė kartu su muzikos prodiuseriu no.worry.music ir tekstų autorėmis Ela York bei KHOT. Atlikėjas juokiasi, kad didžiausia staigmena klausytojui – jo lietuvių kalbos skambesys: „Nebuvo lengva, bet aš labai didžiuojuosi rezultatu.“
„Meilė Atėjo“ skamba šiltai ir šokliai – afrohouse ritmika čia susipina su amapiano elementais ir modernia, lengva pop energija.
Kartu su daina išleidžiamas ir muzikinis vaizdo klipas. Jame pasakojama apie susižavėjimą žmogumi, kurį pažįsti tik iš jausmo. Uždara lifto erdvė simbolizuoja emocinį įstrigimą ir laukimą, kol atsivers durys.
„Ryškiausia akimirka buvo finalinė scena, kai liftas atsidaro, ji stovi su šypsena, o jis net pats nesupranta, kas vyksta“, – dalijasi atlikėjas.
Anyanya tikisi, kad daina klausytojams primins jų pačių istorijas.
„Visi norime būti pasirinkti. Niekada nepasiduokite meilei – kai ji ateina, ji pakeičia viską.“
