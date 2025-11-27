Merūnas uždainavo su Anyanya: „Apie šią dainą svajojau dvidešimt metų“

Originaliai „It's a Man's World“ duetu atliko garsiausias pasaulio tenoras Luciano Pavarotti ir soul legenda James Brown. Daina skambėjo kultiniame koncerte „Pavarotti and Friends“ (2002).
„Svajojau sudainuoti šį kūrinį nuo tada, kai jį pirmą kartą išgirdau. Jau daugiau nei dvidešimt metų! Tačiau neįsivaizdavau, su kuo galėčiau tai padaryti. Kai pamačiau, kaip dainuoja Anyanya, supratau, kad pagaliau išlaukiau savo dueto. Anyanya – labai muzikalus, įtaigus, išraiškingas ir turi daug atlikimo laisvės“, – apie dueto partnerį sako Merūnas.
„Buvau girdėjęs apie Merūną tik gerus dalykus. Po šio įrašo galiu patvirtinti – jis ne tik nuostabus dainininkas, bet ir labai geras žmogus. Jis šiltai su manim bendravo, pasidalijo patirtimi, šis susitikimas iš tiesų įkvėpė mane. Jaučiuosi labai pagerbtas, kad jis pakvietė mane drauge padirbėti. Manau, kad prisiminimas apie tai liks mano širdyje visą gyvenimą“, – sakė Anyanya.
Gyvai kūrinį išgirsite Merūno ir Kauno bigbendo gala programoje gruodžio 31 d. Vilniuje.
Naujametiniame koncerte skambės specialiai bigbendui aranžuoti garsiausi Merūno kūriniai: „Tas jausmas“, „Nauji keliai“, „Mylėk širdim“, „Pakelk akis“ ir kiti.
Jūsų laukia ir pasaulinio garso hitai, kurie jau tapę šventinių dainininko pasirodymų kokybės ženklu. Išgirsite: „Caruso“, „Meilė nemirs, jei tiki“, „You Raise Me Up“, „O Sole Mio“ ir kitus.
MERŪNAS prisipažino, kad pats koncerto pavadinimas siunčia svarbią žinutę. Kūriniai „Pakelkime taurę linksmybių“ ir „Funiculi Funicula“ yra tie, kuriuos savo naujametinėje programoje visuomet dainuodavo jo dėstytojas, scenos legenda Virgilijus Noreika.
Talentingasis Anyanya – ne vienintelis numatomas koncerto svečias. Merūnas žada sudainuoti duetu ir su sopranu. Kas ji? Tebūnie tai kol kas paslaptimi. „Beje, jei esate nuotaikingo kūrinio „O, gražuole“ gerbėjai, privalote tai išgirsti: su bigbendu šis megahitas skambės taip, kad nusėdėti vietoje taps sunku.
Merūnas ir Kauno bigbendas: naujametinis gala koncertas „Pakelkime taurę linksmybių“ Vilnius, „Twinsbet“ arena gruodžio 31 d. nuo 19 iki 20 val.