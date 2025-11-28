Lietuviams – prestižinis apdovanojimas: įvertino kūrybą

Šių metų sausio mėnesio pabaigoje duetas išbandė jėgas didžiojoje scenoje – debiutavo muzikos apdovanojimų „M.A.M.A.“ ceremonijoje, kur su grupe „Baltos varnos“ pristatė naują kūrinį.
„Dainos apie „Tele2“ 5G namų internetą premjerą didžiausiuose šalies muzikos apdovanojimuose galime drąsiai vadinti viena geriausių integracijų ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Šalia gautų apdovanojimų „PR IMPACT AWARDS 2025“ ir „ADC*Lietuva“ rikiuojame dar vieną laimėjimą – iškovotą bronzą „ADC*E“ Barselonoje.
Kūrybiškumo galia, komunikacijos sprendimų drąsa ir puikūs partneriai yra būtent tai, kas ir atveda mus į tokias pergales“, – džiaugiasi „Tele2“ marketingo vadovė Agnietė Žilinskaitė.
Iš 653 „ADC Europe“ apdovanojimams pateiktų paraiškų 13 atkeliavo iš Lietuvos. Konkursas apima šešias kategorijas: filmą ir garso kūrinius, spaudos ir lauko reklamos sprendimus, interaktyvius ir mobiliuosius produktus, dizaino darbus, prekės ženklo patirčių projektus bei integruotas kampanijas ir inovacijomis grįstus sprendimus.
„New!“ vykdantysis direktorius Aurimas Lileikas pažymi, kad komisijai pristatytas darbas buvo vertintas konkurencingoje aplinkoje.
„Mūsų sukurta „Tele2“ kampanija „Teleduetas“ yra viena sėkmingiausių ir efektyviausių pastarųjų metų kampanijų Lietuvoje. Ji ne tik laimėjo pagrindinį prizą „Password 2025“ apdovanojimuose, bet ir „ADC*LT“ pelnė aukso bei sidabro įvertinimus, o „PR Impact Awards 2025“ buvo pripažinta geriausia integruotos komunikacijos kampanija. Dabar atėjo ir „ADC*E“ eilė. Tai – vieni prestižiškiausių apdovanojimų Europoje, todėl laimėjimas juose agentūrai yra itin svarbus kūrybos įvertinimas, kuriuo tikrai didžiuojamės.
Ypač smagu, kad tarp tokios dalyvių gausos, kur vienoje kategorijoje tenka varžytis su didžiausiomis pasaulinėmis kampanijomis ir biudžetais, tarptautinė komisija pastebėjo ir įvertino būtent mūsų darbą. Tai dar kartą patvirtina, kad unikalūs, kūrybiški sprendimai šiandien yra būtina sąlyga norint būti pastebėtiems – tiek vartotojų gatvėje ar telefonų ekranuose, tiek ir profesionalų komisijose“, – sako A. Lileikas.
Jis taip pat atkreipia dėmesį į platesnį kontekstą. „Tokie įvertinimai siunčia aiškią žinutę ir klientams: kūrybingumas atsiperka garantuotu matomumu. Mūsų partneriai „Tele2“ tai puikiai supranta – jie nesistengia vien „eiliniais“ ar saugiais ėjimais auginti žinomumo, nes suvokia, kad to tiesiog nebepakanka. O žvelgiant į bendrus Lietuvos agentūrų laimėjimus, norisi tiesiog pasidžiaugti už visą rinką – tai įrodymas, kiek daug talentingų ir kūrybingų kolegų turime savo šalyje“, – svarsto A. Lileikas.
2023 metų rudenį pirmą kartą televizijos ekranuose pasirodę „Tele2“ reklamos herojai „Teleduetas“ apie internetą prabilo skirtingo stiliaus dainų žodžiais ir iki šiol kaskart vis kitaip apdainuoja 5G namų internetą.