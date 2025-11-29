„Kelias į žvaigždes“ sudrebino Klaipėdą: scenoje – hitai, bučiniai ir ypatingą progą minėjęs A. Valinskas

Čia buvo švenčiamas beprotiškai populiaraus, pirmojo Lietuvos istorijoje muzikinio realybės šou „Kelias į žvaigždes“ 20-metis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
O kartu ir šou sumanytojo, prodiuserio Arūno Valinsko gimtadienis.
„Sveiki atvykę į praeitį. Šiame koncerte nebus karštųjų kėdžių, pliusų ir minusų. Tik geriausios emocijos ir prisiminimai.
Šįvakar jaučiuosi kaip daugiavaikis tėvas, nes taip mes juos anuomet ir vadindavom, savo vaikais“, – jaudulio neslėpė A. Valinskas.
Vakaro metu geriausias savo dainas atliko Donata, Baggy B, Dangė, Mino, Grūdas, Simona, Dūmas, Deividas, Agnė, Anatolijus, Andrius, Radži ir Vudis.
Publika šokti pakilo jau pirmosios dainos ir kiekvieną mintinai dainavo drauge su scenoje šventę kūrusiais savo herojais.
Kaip ir prieš 20 metų, į sceną su realybės šou dalyviais sugrįžo ir „Tina dance“ šokėjos.
Jubiliejinio „Kelias į žvaigždes“ turo koncertai gerbėjų dar laukia gruodžio 5-ąją Šiaulių arenoje ir gruodžio 18-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje.