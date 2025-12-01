Didžiausi gruodžio renginiai Lietuvoje: M. Mikutavičius, D. Butkutė ir K. Kerbedžio turas

Gruodžio mėnesį taip pat vyks Lietuvos plaukimo čempionatas, krepšinio sirgalių itin laukiama Vilniaus „Ryto“ ir Kauno „Žalgirio“ dvikova, atlikėjai Kastytis Kerbedis ir Martynas Kavaliauskas surengs didžiulius muzikinius turus, o žymieji „10 tenorų“ pirmą kartą lankysis Lietuvoje.
M1 muzikos apdovanojimai 2025
Gruodžio 3 d. (Kaunas)
Šventinį mėnesį su trenksmu atidarys pirmą kartą rengiami radijo stoties M1 muzikos apdovanojimai, kuriuose viską nulems klausytojų balsai. Gruodžio 3-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje renginio dalyvių lauks garsiausių šalies muzikos kūrėjų šou, gyvai atliekami pasirodymai, mėlynasis kilimas bei netikėti kūrybiniai ir scenografiniai sprendimai.
Didžiausias Free Finga karjeros šou
Gruodžio 5 d. (Kaunas)
Vienas ryškiausių Lietuvos šiuolaikinės muzikos atlikėjų Free Finga netrukus žengs reikšmingiausią karjeros žingsnį – sudrebins Kauno „Žalgirio“ areną. Šių metų pradžioje du M.A.M.A. apdovanojimus pelnęs atlikėjas gruodžio 5 dieną žiūrovams žada įdomiausią savo muzikinio pasaulio praskleidimo šou, kurį režisuoja kartu su talentinguoju Pijumi Vėberiu.
Kastyčio Kerbedžio turas didžiausiose arenose
Gruodžio 6, 13, 20, 25 ir 30 d. (penkiuose miestuose)
Kastytis Kerbedis gruodį aplankys penkis didžiausius Lietuvos miestus su ypatingu turu „Toks vienintelis“, kuriame skambės žymiausi atlikėjo visų laikų hitai, o scenoje jam talkins smuikininkių trio „Electric Ladies“. Šou vyks gruodžio 6 d. „Šiaulių“ arenoje, gruodžio 13 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje, gruodžio 20 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje, gruodžio 25 d. Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje bei gruodžio 30 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.
Netikėtas Donato Montvydo šou tęsinys
Gruodžio 12 d. (Kaunas)
Po itin sėkmingo ir gerbėjų puikiai įvertinto šou Vilniaus Kalnų parke, atlikėjas Donatas Montvydas priėmė netikėtą sprendimą – gruodžio 12 dieną surengti tęsinio vertą koncertą, kuris šįkart vyks Kauno „Žalgirio“ arenoje. „Sprendimas buvo spontaniškas, bet jis gimė iš noro pasidalyti šiuo šou su tais, kurie negalėjo atvykti į Kalnų parką“, – sako atlikėjas.
Didžiausias Martyno Kavaliausko karjeros turas
Gruodžio 12 d. (Šiauliai) ir 20 d. (Kaunas)
Lietuvos popmuzikos žvaigždė Martynas Kavaliauskas tęsia įspūdingus metus. Vasarą sudrebinęs Palangą ir Kauno Dainų slėnį, šį gruodį atlikėjas surengs du grandiozinius koncertus „Arena Show“. Pasirodymai vyks gruodžio 12 d. „Šiaulių“ arenoje ir gruodžio 20 d. Kauno Sporto halėje, o sausio mėnesį žiūrovų lauks dar du koncertai Klaipėdoje ir Vilniuje.
Šventinis Lietuvos muzikos grandų turas
Gruodžio 12, 19, 22, 27 ir 29 d. (penkiuose miestuose)
Lietuvos muzikos grandai Žilvinas Žvagulis, Vytautas Šiškauskas, Aistė Pilvelytė, Irena Starošaitė, Edmundas Kučinskas ir grupė „Patruliai“ pristato bendrą koncertinį turą „Šventinis Grand karnavalas“. Šou vyks gruodžio 12 d. Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje, gruodžio 19 d. „Šiaulių“ arenoje, gruodžio 22 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gruodžio 27 d. Vilniaus „Compensa“ koncertų salėje bei gruodžio 29 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.
„10 tenorų“ debiutas Lietuvoje
Gruodžio 15 d. (Klaipėda), 16 d. (Kaunas), 22 d. (Vilnius)
Visos Europos publiką pakerėję „10 tenorų“ pirmą kartą atvyksta į Lietuvą, kur gruodį pasirodys su simfoniniu orkestru. Įspūdinguose šou žiūrovai išgirs 10 talentingiausių tenorų iš 5 šalių, o scenoje pasirodys per 50 atlikėjų ir muzikantų su dirigentu Igoriu Jarošenka priešakyje. Unikalūs koncertai vyks gruodžio 15 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gruodžio 16 d. Kauno Sporto halėje bei gruodžio 22 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje.
Šou miuziklas „Kalėdos ant ragų“
Gruodžio 18, 22, 25 ir 26 d. (keturiuose miestuose)
Jau šeštąjį sezoną skaičiuojančio šventinio serialo „Tai bent Kalėdos“ autoriai ir kūrėjai pristato šou miuziklą „Kalėdos ant ragų“. Visai šeimai skirti šventiniai pasirodymai vyks gruodžio 18 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gruodžio 22 d. „Šiaulių“ arenoje, gruodžio 25 d. Kauno Sporto halėje bei gruodžio 26 d. Vilniaus koncertų salėje „Compensa“.
Vienintelis Marijono Mikutavičiaus areninis šou
Gruodžio 19 d. (Vilnius)
Vienas žymiausių šalies atlikėjų Marijonas Mikutavičius ruošiasi vieninteliam savo šių metų areniniam šou „360“. Kaip ir išduoda pavadinimas, žiūrovų laukia 360 laipsnių scena arenos viduryje, todėl publika atlikėją matys iš visų pusių. Pirmą kartą karjeroje tokio formato šou pristatysiantis Marijonas visus kviečia susitikti gruodžio 19 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje.
Lietuvos plaukimo čempionatas
Gruodžio 19–21 d. (Vilnius)
Vilniaus Lazdynų baseinas gruodžio 19–21 dienomis taps svarbiausiu Lietuvos plaukimo centru, kur tris dienas vyks Lietuvos plaukimo čempionatas. Didžiausiame mūsų šalies plaukimo renginyje varžysis tokios šio sporto žvaigždės, kaip Danas Rapšys, Kotryna Teterevkova, Andrius Šidlauskas, Smiltė Plytnykaitė, Tajus Juška ir daugybė kitų.
Roko Yan areninis šou „Miražai“
Gruodžio 26 d. (Šiauliai)
Lapkritį savo debiutiniu areniniu šou „Miražai“ sostinę sudrebinęs Rokas Yan tęsia muzikinę kelionę ir antrąją Kalėdų dieną jį pristatys „Šiaulių“ arenoje. „Šou nukels į iliuzijos ir tikrovės paribį, kur užmiršime, kas yra tikra, o kas – tik mūsų norų projekcija. Muzika ir vaizdas taps tiltais tarp sapno ir realybės“, – sako vienas ryškiausių šalies pop muzikos kūrėjų.
Didžiausias Adrinos solinis koncertas
Gruodžio 27 d. (Klaipėda)
Viena populiariausių jaunosios kartos pop muzikos atlikėjų Adriana Ramonaitė-Adrina ruošiasi didžiausiam iki šiol karjeros soliniam koncertui Klaipėdos „Švyturio“ arenoje. Gruodžio 27-ąją pajūryje skambės didžiausi Adrinos hitai iš albumų „8“ ir „Karma“, o dažnai su kitais atlikėjais dainas kurianti dainininkė žada, jog scenoje turės ypatingų svečių.
LKLasiko: Vilniaus „Rytas“ prieš Kauno „Žalgirį“
Gruodžio 27 d. (Vilnius)
Viena laukiamiausių ir „LKLasiko“ vardu praminta Lietuvos krepšinio lygos dvikova gruodžio 27-ąją sugrįžta į sostinę. Nesvarbu, koks tą dieną bus oras, termometro stulpelis Vilniaus „Twinsbet“ arenoje kils iki maksimumo, nes žiūrovų laukia nenuspėjama akistata tarp dviejų didžiausių šalies krepšinio klubų Vilniaus „Ryto“ ir Kauno „Žalgirio“.
Vaido Baumilos finalinis metų šou
Gruodžio 28 d. (Kaunas)
Žymusis atlikėjas Vaidas Baumila metų pabaigą pažymės įspūdingu šou Kauno „Žalgirio“ arenoje, kuris vyks gruodžio 28 dieną. „Noriu šį vakarą paversti švente – visiems, kurie klauso, dainuoja kartu ir palaiko. Tai bus visų metų kulminacija ir duoklė visiems, kurie gausiai lankosi koncertuose, tūsina ir įkvepia judėti pirmyn“, – sako atlikėjas.
Gyčio Paškevičiaus šventinis koncertas
Gruodžio 29 d. (Vilnius)
Legendinis atlikėjas Gytis Paškevičius šiuos metus išlydės taip, kaip moka geriausiai – su jaukiu, šventiniu koncertu ir skambiausiomis dainomis. „Norime, kad žiūrovai namo išeitų ne tik išgirdę dainas, bet ir pajutę bendrystę, kurią sukuria Gyčio balsas ir jo dainų istorijos“, – sako gruodžio 29 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje vyksiančio koncerto organizatoriai.
Manto Jankavičiaus šou „Muzika žvaigždėse“
Gruodžio 30 d. (Vilnius)
Priešpaskutinę metų dieną atlikėjas Mantas Jankavičius žiūrovus kviečia į konceptualų šou „Muzika žvaigždėse“. Dainininkas žada, kad Vilniaus „Twinsbet“ arenoje vyksiantis šou taps nepamirštamu įvykiu lietuviškos muzikos istorijoje, o gerbėjus ketina nustebinti didžiausiais savo hitais, kviestiniais svečiais bei unikaliais muzikiniais ir vizualiniais sprendimais.
Naujųjų išvakarės Šiauliuose su Džordana Butkute
Gruodžio 31 d. (Šiauliai)
„Man patinka Naujieji metai“, – sako žymioji dainininkė Džordana Butkutė, kuri 2026-uosius pasitiks scenoje. Gruodžio 31 dieną „Šiaulių“ arenoje Džordana žiūrovams atliks savo žymiausius hitus, kurie skambės naujomis pop stiliaus aranžuotėmis, o renginio erdvė virs didžiule naujametine diskoteka su fejerverkais, ugnies pliūpsniais ir daugybe šou efektų.
Naujųjų išvakarės Kaune su „Hiperbolės“ legendomis
Gruodžio 31 d. (Kaunas)
Vienos žymiausių visų laikų Lietuvos grupės „Hiperbolė“ nariai Arvydas Šnaras, Viktoras Prapras ir Igoris Berinas kviečia kauniečius bei miesto svečius Naujuosius metus pasitikti su legendine muzika. Gruodžio 31-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje trijulei talkins grupė „Huge Soul“, o scenoje taip pat pasirodys „Pelenai“ bei „Poliarizuoti stiklai.“
Naujųjų išvakarės Vilniuje su Merūnu ir Kauno Bigbendu
Gruodžio 31 d. (Vilnius)
Dainininkas Merūnas Vitulskis ir Kauno Bigbendas gruodžio 31-osios vakarui ruošia ypatingą naujametinę programą „Pakelkime taurę linksmybių“, kurioje skambės didžiausi atlikėjo kūriniai bei tokie pasauliniai hitai, kaip „Caruso“, „You Raise Me Up“ ar „O Sole Mio“. Vilniaus „Twinsbet“ arenos scenoje su Merūnu taip pat pasirodys atlikėjas Anyanya.