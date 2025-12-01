Ieva Dūdaitė nustebino išvaizdos pokyčiais: pranešė įspūdingą naujieną

Fortepijono koncerto standartus laužanti pianistė praėjusią žiemą startavusiu „Grand Piano Show“ turu sujungė klasikinės, populiariosios ir hiphopo muzikos žanrus, šokių ir oro akrobatikos pasirodymus bei stebino šviečiančiu fortepijonu, o Vilniuje, Kaune ir Palangoje vykę pasirodymai pritraukė beveik 10 tūkst. žiūrovų ir sulaukė geriausių įvertinimų.
Po įspūdingos sėkmės I. Dūdaitė nuspredė sugrįžti į didžiausią šalies areną su netikėtu šou tęsiniu. Kitų metų pavasarį pianistė pristatys visiškai naują „Grand Piano Show 2“ programą, kurią atliks 360 laipsnių formatu, todėl į „Žalgirio“ arenos centrą persikėlusią sceną apgaubę renginio dalyviai pasirodymą stebės iš visų pusių.
Kaune žiūrovų taip pat lauks specialiai sukurti choreografijos pasirodymai, įspūdingi vizualiniai ir pirotechniniai efektai, šokėjai, unikalūs sceniniai kostiumai, staigmenos ir kviestiniai svečiai, kurie bus atskleisti artėjant renginiui.
Vakaro metu skambės pianistės autorinė kūryba bei pasauliniai populiariosios ir klasikinės muzikos hitai.
„Šiemet sulaukiau tiek daug nuostabių žinučių, atsiliepimų ir klausimų ar „Grand Piano Show“ dar kada nors sugrįš. Pagaliau visiems galiu atskleisti – taip! Sugrįžtame su trenksmu ir kartu su mano nerealia komanda kelsime kartelę į kitą lygį.
Jei „Grand Piano Show“ buvo šou, apie kurį svajojau, tai naujasis šou bus tas, kurio net neįsivaizdavau“, – sako I. Dūdaitė.
Naująjį šou pianistė pristatė prabėgus vos keletui dienų po didžiausio karjeroje akustinio turo, kurio metu aplankė 11 šalies miestų ir miestelių.
Antrojo vaikelio besilaukianti I. Dūdaitė lapkritį taip pat išleido antrąjį autorinį albumą „Sophie“, kurį pavadino būsimos dukros vardu, todėl dalis šio albumo kūrinių neabejotinai skambės ir būsimame šou Kaune.
„Žiūrovų susidomėjimas pirmojo „Grand Piano Show“ turo pasirodymais įrodė, kad tokių renginių Lietuvoje tikrai reikia, todėl šou sugrįžta. Bet šįkart jis bus dar didesnis, dar įspūdingesnis ir unikaliu formatu. Toks, kokio fortepijono šou mūsų šalyje dar nėra buvę“, – teigia renginį organizuojančios įmonės „Seven Live“ vadovas Tomas Inčikas.
Vienintelis Ievos Dūdaitės „Grand Piano Show 2“ pasirodymas su įspūdinga 360 laipsnių scena ir nauja programa vyks 2026 metų kovo 28-ąją, šeštadienį, Kauno „Žalgirio“ arenoje. Renginio bilietus platina platforma „Bilietai.lt“.
Ieva Dūdaitė – „Baimė yra benzinas“:
Ieva Dūdaitėpianistėpasirodymas
