Ryškiausi šventiniai renginiai Lietuvoje: šviesos festivaliai, koncertai ir įspūdingas ledo šou

1. Didysis šviesos festivalis Rumšiškėse „Užburtasis slėnis“
Toli nuo miesto triukšmo, Lietuvos širdyje, Lietuvos etnografijos muziejuje Rumšiškėse, slypi paslaptingas slėnis. Apie jį sklando legendos – sako, kad ten gyvena šviesų dvasios, kurios kasmet sugrįžta, kad atgaivintų gamtą ir atvertų duris į paslaptingą pasaulį, kupiną spalvų, fantazijų ir stebuklų.
Šiais metais magiškos Lietuvos etnografijos muziejaus erdvės sužibėjo naujai, nes čia įsikūrė „Užburtasis slėnis“ – magiška vieta, kurioje susilieja menas, šviesa ir gamtos didybė. Tai vieta, kur šviesa tampa pasaka, o kiekvienas lankytojas – jos herojumi.
Daugiau nei 300 skulptūrų, šviesos ir lazerių instaliacijų ir beveik 2 km maršrutas kviečia į svajonių ir šviesos pasaulį, kuriame jūsų laukia žydintys sodai, iš legendų pasaulio atklydę milžinai ir mistinės būtybės, gyvūnai ir paukščiai. Čia pasijusite lyg užburtoje erdvėje, kur aplink tik šviesa ir ramybė, kur siela ilsisi, o širdis džiaugiasi.
Festivalis dirba ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais bei sekmadieniais nuo 17:00 iki 22:00 val. (paskutiniai lankytojai įleidžiami 21:00 val.).
Daugiau informacijos ir bilietai: www.uzburtasisslenis.lt
2. „Lumina“ šviesų parkas Vilniuje
Ar esate pasiruošę kelionei laiku? Leiskitės į įspūdžių kupiną kelionę per šimtmečius Lumina parke Vilniuje – magiškame šviesos, muzikos ir nuostabios gamtos pripildytame VU Botanikos sode Kairėnuose. Tai ne tik pasivaikščiojimas – tai įtraukianti patirtis su daugiau nei 200 unikalių šviesos instaliacijų, kuriančių prisiminimus visam gyvenimui.
Pasivaikščiokite tarp šviečiančių Juros periodo dinozaurų, drąsiai įženkite į Baisųjį mišką, pasiklyskite švytinčiame Labirinte, pašokite XX a. septintojo dešimtmečio ritmu ir drąsiai ženkite į Ateitį! Kiekvienas žingsnis priartins jus prie pasaulio, kuriame vaizduotė ir šviesa susilieja į nepamirštamą nuotykį.
„Lumina“ parkas įsikūręs Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Parkas dirba ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais bei sekmadieniais nuo 16:30 iki 22:00 val. (paskutiniai lankytojai įleidžiami 21:00 val.). Nuo gruodžio 25 d. iki sausio 4 d. parkas veiks kasdien. Daugiau informacijos ir bilietai: www.luminapark.lt
3. Ledo šou „Ledo melodijos“ Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje
Po praėjusių metų sėkmės, vienas ryškiausių šventinių renginių, ledo šou „Ledo melodijos“, kviečia žiūrovus į naują, dar įspūdingesnę kelionę po užburiantį dailiojo čiuožimo, gyvos muzikos, akrobatikos ir nepakartojamų šviesų bei lazerių pasaulį.
„Ledo melodijos“ vyks gruodžio 9 d. Klaipėdos „Švyturio arenoje“, gruodžio 10 d. Kauno „Žalgirio arenoje“ ir gruodžio 11 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje.
Šis išskirtinis renginys vėl užpildys Lietuvos arenas nauja programa, kurioje lauks įspūdingi ir kvapą gniaužiantys Europos, pasaulio bei olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo žvaigždžių pasirodymai, unikalūs specialiųjų efektų sprendimai ir magiška muzika, kurią gyvai atliks Linas Adomaitis, Monika Marija ir Jeronimas Milius.
Garsiausi pasaulio hitai skambės talentingiausių Lietuvos muzikantų interpretacijose. Renginio vedėjai – Eglė Kernagytė ir Audrius Giržadas. Daugiau informacijos ir bilietai: www.ledomelodijos.lt
4. Monikos Liu šventinis koncertas Palangoje
Gruodžio 26-ąją viena ryškiausių šalies atlikėjų Monika Liu kviečia į ypatingą šventinį vakarą „Palangos koncertų salėje“, kupiną romantikos, jaukumo ir muzikos magijos. Intymiai, dramatiškai, sentimentaliai, o kartais – su šypsena ir gera nuotaika, Monika Liu dalinsis savo kūryba, gimusia iš asmeninių patirčių ir nevaržomų ieškojimų.
Publika išgirs visus didžiausius hitus – nuo „Sentimentų“, „Šampanas (bul bul bul)“, „Kodėl Tu Čia?“ iki nuotaikingų „Vaikinai Trumpais Šortais“ ir kitų, kurias dainuoja tūkstančiai. Tai bus vakaras, skirtas sustoti ir pajusti muzikos artumą gražiausiu šventiniu laikotarpiu.
Laukia koncertas, kuriame skambės ne tik dainos, bet ir širdys. Šventes pasitikime kartu – gruodžio 26 d. Palangos koncertų salėje, su nepakartojama Monika Liu. Daugiau informacijos ir bilietai: www.kakava.lt
5. Justino Jaručio šventiniai koncertai Palangoje ir Vilniuje
J. Jaručiui šie metai ypatingi: nuo naujų duetų iki pirmo ir didžiausio turo po Lietuvos miestus. Tačiau atlikėjas net neketina sustoti, didina apsukas ir metų pabaigą žada vainikuoti koncertais, kuriuose netrūks muzikos, šokių, netikėtumų ir šventinės euforijos.
Šventiniai J. Jaručio koncertai vyks gruodžio 27 d. „Palangos koncertų salėje“ ir gruodžio 31 d. Vilniuje, „Litexpo“, kur šėls didžiausias Naujųjų metų sutikimo vakarėlis.
Šventiniuose koncertuose klausytojų laukia ypatinga muzikinė kelionė, kupina šokių, nuoširdumo ir gerų emocijų. Gerbėjai turės išskirtinę galimybę išgirsti naujo J. Jaručio albumo kūrinius gyvai bei pasimėgauti puikiai žinomais hitais, tokiais kaip „Rugpjūtis“, „Tavęs“, „Tu palauk“, „Rami“ ir kitais.
Nepraleiskite progos metus palydėti linksmai ir nuotaikingai kartu su J. Jaručio dainomis – gruodžio 27 d. „Palangos koncertų salėje“ ir Naujųjų metų vakarą Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ Vilniuje. Daugiau informacijos ir bilietai: www.kakava.lt
6. FC Baseball metų pabaigos koncertas Palangoje
Gruodžio 30 d. „Palangos koncertų salėje“ atlikėjas FC Baseball kviečia kartu palydėti metus ten, kur jūros bangos nuplauna senųjų metų iššūkius. Penktus kūrybinius metus žymintis FC Baseball šiandien yra vienas ryškiausių Lietuvos muzikos vardų.
Jo kūriniai skamba tiek trankiuose vakarėliuose, tiek elegantiškose erdvėse ir didžiosiose scenose – visur, kur jautrios sielos ieško tikro ir gryno muzikinio skambesio.
Vos per kelerius metus FC Baseball pristatė penkis albumus – „Lùna“, „Vorai“, „Žvėrynė“, „Aš sakydamas kursiu“ ir šviežiausią „Noriu, kad tau pasisektų“, du mini albumus – „Karuselė“ ir „Bėgti laiptais“, bei daugybę klausytojų pamiltų singlų: „Jauna Lietuva“, „Milijonai galimybių“, „Kai oras atšils“, „Gyvenimas“, „Saturnas“ ir kitus.
Gruodžio 30-osios vakarą Palangoje skambės dainos, tapusios Tautvydo ir mūsų gyvenimo garso takeliu, ir paskutiniai metų akordai, pripildyti šviesos, nostalgijos ir artumo. Daugiau informacijos ir bilietai: www.kakava.lt
