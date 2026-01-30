ŽmonėsMuzika

Lolita Zero savaitgalį pradeda karšta naujiena: pristato savo eurovizinę dainą

2026 m. sausio 30 d. 18:19
Kino filmų žvaigždė, naktinių klubų diskžokėja, varjetė karalienė Lolita Zero jau netrukus savo teleskopiniais aukštakulniais trečią sykį žengs į nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos sceną. Šiandien oficialiai pristatoma jos daina lotynišku pavadinimu „Salve in meum mundum“, kuri jau iki premjeros kurstė aistras, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Broliai ir seserys, sveiki atvykę į mano pasaulį“, – taip į klausytojus iš pradžių anglų, o vėliau ir lotynų kalbomis kūrinyje kreipiasi Lolita Zero.
Dainos autoriai – ne pirmą kartą į „Eurovizijos“ atranką Lolitą Zero palydintis muzikos prodiuseris Vitas Vaičiulis ir personažo kūrėjas, aktorius Gytis Ivanauskas. Šį kūrinį, pasak Gyčio, inspiravo daug skirtingų patirčių, tarp jų – ir labai skaudžių. O lotynų kalba pasirinkta, kad išgyvenimams suteiktų sakralumo.
Nepaisant savo pašėlusio būdo ar grotesko, Lolita Zero nori kalbėti ir apie rimtus socialinius dalykus.
„Noriu parodyti, kad mūsų visų pasauliai yra tokie patys ar bent labai panašūs, nesvarbu, ar tu – su ragais, ar vilki suknelę, esi vyras ar moteris. Nėra nei aukštesnių, nei žemesnių, nei tobulų ar netobulų: mūsų visų pasaulis – tas vienas vienintelis, kuriame gyvename lygiomis teisėmis“, – toks dainą palydintis Lolitos Zero pareiškimas.
Ankstesniais metais „Eurovizijos“ atrankose raguota provokatorė pasisėmė naujų patirčių, stiprybės, bet nė akimirkai neprarado noro žaisti šį žaidimą. Iki galo.
„Be abejo, reikia tikėtis scenoje išvysti grand šou, kuris žiūrovus perkels į veidrodžių karalystę, kai nežinai, kur – realybė, o kur – tik jos atspindys. Ir kaip po akimirkos sukris vitražo dėlionės kaleidoskope. Noriu visiems galutinai sujaukti protą“, – su šypsena užsimena Lolita Zero, dalyvausianti penktajame „Eurovizija.lt“ pusfinalyje.
Lolita ZeroEurovizijos nacionalinė atranka

