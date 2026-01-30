Atskleidžiama daugiau detalių apie M.A.M.A. jubiliejinę ceremoniją: scenoje – ryškiausios šalies žvaigždės

Anksčiau organizatoriai jau buvo atskleidę, kad didžiojoje M.A.M.A. scenoje vasario 20-ąją pasirodys Rokas Yan, Vaidas Baumila, Paulina Paukštaitytė, Free Finga, Katarsis, Abudu, Monika Liu ir Aistè.
„15-oje apdovanojimų ceremonijoje išvysime daugybę ryškiausių šalies muzikos žvaigždžių. Apskritai laukia rekordinė ceremonija su ypatingu pasiruošimu. Tikrai neatskleisime visų detalių ir atlikėjų, tačiau vasario 20-ąją Kauno „Žalgirio“ arena taps muzikos centru ir vienu svarbiausių šalies įvykių“, – intriguoja M.A.M.A. organizatoriai.
Šiandien organizatoriai atskleidžia dar daugiau vardų, kurie ruošia išskirtinius pasirodymus svarbiausiam šalies muzikos vakarui. M.A.M.A. scenoje pasirodys hiphopo scenos atstovai OG Version, Furytto ir Proflame, pop muzikos divos Jazzu, Evgenya Redko, Inga Jankauskaitė bei Džordana Butkutė.
Pastaroji atlikėja žiūrovus nustebins pasirodymu duetu, kurio detalės kol kas laikomos paslaptyje. Publika taip pat išvys ir išskirtinį metalo muzikos grupės „Black Spikes“ pasirodymą.
Dalis atlikėjų ir grupių iki pat ceremonijos dienos bus laikomi paslaptyje. Organizatoriai taip pat intriguoja, kad specialiai populiariosios muzikos 100-mečiui ruošiamas išskirtinis numeris, kuriame scenoje pasirodys ir legendiniai Lietuvos atlikėjai.
Primename, kad jubiliejinės M.A.M.A. ceremonijos vedėjais taps trys puikiai pažįstami muzikos pasaulio atstovai – Nombeko Augustė, Vaidas Baumila ir Lukas Keraitis.
Bilietus į svarbiausią metų muzikos šventę, kuri vyks vasario 20 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje, platina Bilietai.lt. Bilietų kiekis ribotas.