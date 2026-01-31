Daugiau nei milijardas sekundžių eteryje – RADIOCENTRUI jau 35-eri

Pirmieji RADIOCENTRO šaukiniai žvarbų 1991 sausį pasigirdo dar iš Sporto rūmų komentatorių kabinos ir tik po kelių mėnesių radijas persikėlė į kitus – jau Spaudos rūmus. Per tuos metus nutiko ir pasikeitė daug – nuo transliacijų vos kelias valandas per parą iš juostinių grotuvų iki visos radijo grupės su daugybe radijo stočių ir naujausių radijo transliavimo technologijų pritaikymo. Nuo simbolinių reklaminių akcijų ir mažų renginių iki Lietuvos pramogų ir muzikos pasaulį formavusių RADIOCENTRO muzikos apdovanojimų, šokių muzikos renginių ir, žinoma, didžiulių eterio žaidimų su gausiais prizais. Nuo romantiško 90-ųjų chaoso iki šių laikų radijo profesionalumo ir tikslumo. Radijas keitėsi ir keičiasi, bet visada lieka svarbiausi klausytojai ir gyvos jų pasakojamos istorijos.
„Minėdami 35-ąjį gimtadienį pakvietėme klausytojus prisiminti įspūdingiausias su RADIOCENTRU susijusias asmenines istorijas. Sulaukėme ir ištransliavome daugiau nei 100 įspūdingų prisiminimų, apimančių įvairiausius RADIOCENTRO laikotarpius. Pavyzdžiui, klausytoja Beata, viena pirmųjų RADIOCENTRO fanų klubo narė, pasakojo padėjusi rūšiuoti klausytojų laiškus, kurie į redakciją plūsdavo maišais. Klausytojas Robertas priminė, kaip prieš kelis metus dėl bilietų į „Karklės“ festivalį nusiskuto plaukus ir ant galvos nešiojo RC logotipą. O Ramunė, dirbanti įkalinimo įstaigoje, priminė kaip prieš porą metų pažadėjo užtarti geru žodžiu RC vedėjus, jei tektų kada gyvenime pakliūti į kalėjimą“ – klausytojų pasakojimais dalinasi RADIOCENTRO programų direktorė Vaida Zakarkienė.
Net ilgiausiai radijuje dirbantys kolegos nepamena tiek skirtingų ir įspūdingų istorijų, kiek per vieną savaitę papasakojo klausytojai. Gimtadienis – proga prisiminti tai kas buvo, stabtelti, pasidžiaugti tuo. Ir, žinoma, tą pačią akimirką dar tvirčiau žengti pirmyn, nes eterio sekundės niekada nesustoja.
„Istorija mums svarbi tiek, kiek ji padeda suprasti, kur esame šiandien. Ir kur norime būti rytoj. Esame šiuolaikiški, moderniais metodais dirbantys radijo žmonės, kuriantys radiją, kuris klausytojui būtų palydovas, draugas ir bičiulis. Branginame kiekvieną sekundę, kad klausytojui pateiktume tik tai, kas jam, o ne mums patiems įdomu, svarbu, smagu ir, žinoma, skamba gerai. Ačiū klausytojams, kurių dėmesį ir meilę jaučiame kasdien. Su gimtadieniu ir jus!“ – sako Vaida.
Šiuo metu RADIOCENTRO programą eteryje kuria patyrę ir klausytojų mylimi radijo balsai – Simo Stankaus ir Danielės Patapaitės ryto duetas, Eglė Kernagytė-Dambrauskė, Vitalijus Zuikauskas, Simona Lisicyna ir Paulina Skrabytė. Šalia jų – tvirtas redakcijos užnugaris ir visa RADIOCENTRO radijo stočių grupės komanda.
RADIOCENTRO radijo stočių grupę sudaro radijo stotys RADIOCENTRAS, RELAX FM, ZIP FM, RADIO R, ROCK FM, RADIO FIESTA, keturios internetinės radijo stotys ir radijo klausymo platforma Radijas.lt.
RadijasRadiocentrasZip FM
Rodyti daugiau žymių